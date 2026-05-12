Как проевропейская Грузия стала самым активным критиком Евросоюза?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Все более жесткая риторика, звучащая в Тбилиси и Брюсселя, свидетельствует о том, что грузино-европейские отношения приближаются к точке, когда восстановление отношений станет невозможным.

Дипломатия жестких оценок

На недавнем европейском министериале в Молдавии глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подтвердила неизменность курса Грузии на вступление в ЕС, как того требует статья 78 Конституции, но заявила, что диалог возможен только на основе равноправия, невмешательства во внутренние дела, признания итогов парламентских выборов 2024 года и отмены санкций, введенных ЕС, против грузинских чиновников, судей, проправительственных бизнесменов и СМИ. Особое возмущение Бочоришвили вызвало то, что телекомпаниям «Имеди» и «Рустави-2», близким к правящей партии «Грузинская мечта» («ГМ»), ограничили возможность работы на кишиневском министериале и в Европарламенте.

Вскоре премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Евросоюз в двойных стандартах, заметив, что ЕС не отреагировал на то, как датская полиция применила спецсредства при разгоне пикета у здания одной из крупных компаний, зато постоянно критикует разгон антиправительственных демонстраций в Тбилиси и Батуми. Кобахидзе назвал двойные стандарты нормой для Европы, заявив:

Такой ЕС нам не нужен, Грузии там нечего делать

Спикер парламента Шалва Папуашвили обрушился на правительство Великобритании, частично отменившего эмбарго на покупку российских нефтепродуктов, напомнив об активности британского посла в Тбилиси, который «категорически требовал от Грузии введения санкций против РФ и отказа от покупки российской нефти». Позицию Лондона Папуашвили назвал «фарисейской».

Как ЕС реагирует на критику из Тбилиси?

Высшее руководство ЕС предпочитает не замечать заявления грузинских лидеров. Лишь посол Германии в Грузии сказал грузинским журналистам:

Так вы никогда не сможете вступить в ЕС. Говорю об этом как посол государства, члена ЕС

Поводом для этого заявления стала очередная серия высказываний руководителей Грузии, в том числе мэра Тбилиси и одного из лидеров «ГМ» Кахи Каладзе, прокомментировавшего решения властей немецкого города Саарбрюккен разорвать побратимство с Тбилиси, заключенное еще в 1975 году. Каладзе направил бургомистру Саарбрюккена ироничное «письмо соболезнования» в связи с «тяжелым положением, создавшимся в ФРГ за последние годы в результате правления глубинного государства».

Европейский совет и Еврокомиссия, не отвечая на заявления из Тбилиси, неоднократно констатировали, что статус Грузии как кандидата в члены ЕС стал «лишь формальной записью».

Чего ЕС хочет от Грузии?

Для нормализации отношений и восстановления «траектории движения к членству в ЕС» Брюссель настаивает на

освобождении всех заключенных, осужденных в ходе антиправительственных выступлений с ноября 2024 года

отмене законов, ограничивающих деятельность неправительственных организаций, финансируемых западными фондами

проведении демократических выборов, по результатам которых в Грузии сменится власть после почти 14 летнего правления «ГМ».

До последнего времени ЕС не мог ввести секторальные или персональные санкции против Грузии, поскольку Венгрия во время правления Виктора Орбана постоянно блокировала соответствующие решения Евросовета, применяя право вето. Но после смены власти в Венгрии грузинская оппозиция надеется на изменение позиции Будапешта. Оппозиционеры призывают ввести любые санкции против «ГМ» кроме одной – отмены безвизового режима с ЕС, которым грузинские граждане пользуются с 2017 года.

На что надеются власти Грузии?

В правящей партии считают, что хотя Грузию в ближайшее время не примут в ЕС, Брюссель вряд ли введет жесткие санкции против Тбилиси, поскольку