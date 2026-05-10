Почему Россия восстановила в правах грузинских рейсовиков?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Правительство РФ вновь разрешило грузинским водителям большегрузных автомобилей находится и работать на территории России 180 дней. Какой сигнал Москва подает Тбилиси через 5 тыс. грузинских водителей?

Сколько дней грузинские водители смогут работать в России?

Согласно постановлению правительства РФ от 27.04.2026 N467, срок временного пребывания на территории РФ для профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии, осуществляющих международные автомобильные перевозки, увеличен до 180 суток суммарно в течение календарного года. Решение касается рейсовиков, осуществляющих международные грузоперевозки и обладающих правом на безвизовый въезд в РФ.

Новые правила начинают действовать с 30 июня 2026 года. Чтобы ими воспользоваться, водители должны подавать заявления о целях въезда и пребывания в РФ, а также документы о профпригодности.

В Москве утверждают, что решение принято для обеспечения бесперебойных международных перевозок и упрощения логистических процессов.

Как грузинские водители реагировали на сокращение срока пребывания в РФ?

С января 2025 года водители из Грузии и стран СНГ могли находится и работать в России всего 90 дней. Такой срок был установлен изменениями в миграционном законодательстве России.

Тогда это вызвало бурную реакцию: водители устроили несколько акций протеста у МИД Грузии и других госучреждений, требуя от властей вмешаться в ситуацию, провести переговоры с Москвой и «убедить российское руководство вернутся к прежнему сроку – 180 дней». В ответ дипломаты лишь разводили руками.

Грузинские водители говорили, что из-за изменений, 5 тыс. профессионалов остаются без работы и куска хлеба, поскольку в России их штрафуют за нарушение сроков пребывания и работы. Они рассказывали о многочисленных случаях задержаний и выдворений из РФ, опасались, что на родине коммерческие банки могут отобрать их машины и недвижимость в счет набранных кредитов.

С другой стороны, за невыполнение контрактных обязательств им предъявляли претензии наниматели и владельцы грузов, требуя вернуть деньги, возместить ущерб и так далее.

Кроме того, сокращение сроков пребывания и работы усугубило проблемы, с которыми водители сталкивались на таможенном и пограничном КПП «Казбеги-Верхний Ларс» на грузино-российской границе, где часто выстраивались огромные очереди машин, и ждать пересечения границы приходилось по несколько недель.

Почему Москва восстановила льготы для грузинских водителей?

Право работать в России и осуществлять перевозки на территории РФ или через российскую территорию важно для водителей не только из Грузии, но и из стран СНГ. Грузия не входит в это СНГ, считается кандидатом в члены Евросоюза, с которым заключила Соглашение об ассоциации и Договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Поэтому Москва могла бы ввести льготы для водителей из стран-партнеров по СНГ, но не для Грузии. Тем не менее российское руководство поступило по-другому. Судя по всему, в Москве учли нынешнюю политику правящей в партии «Грузинская мечта»:

отсутствие агрессивной антироссийской риторики

отказ от введения санкций против РФ

охлаждение отношений между Тбилиси и Брюсселем.

В отличие от соседней Армении, Грузия не входит в СНГ, но грузинский премьер не предлагает создать «альтернативу СНГ без России» с участием прибалтийских государств-членов НАТО, как это было предложено в Ереване на саммите Европейского политического сообщества.

На этом фоне Москва пытается продемонстрировать партнерам, что лояльность вознаграждается. Причем шаг навстречу грузинским рейсовикам - один из многих, включая