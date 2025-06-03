Красный флаг мести в Иране – что это и что он означает?

Красный флаг был поднят в Иране над священной для мусульман-шиитов мечетью Джамкаран 13 июня. Что означает красный флаг мести и когда его поднимают?

Что значит красный флаг в Иране?

Красный флаг – называют также флагом мести. Флаг мести в Иране представляет собой красное полотнище с белой вязью "О, мстители Хусейна". Надпись на флаге – отсылка к гибели имама Хусейна в Кербеле. Между сторонниками внука пророка Мухаммеда Хусейном ибн Али и армией Язида ибн Муавии велось сражение, в котором Хусейн был убит, а вместе с ним 70 его родственников и сторонников - это произошло 12 октября 680 года.

Такой флаг является мощным символом шиизма и поднимается для призыва отомстить за убитого, как знак того, что последуют ответные меры на совершенное насилие. Флаг возмездия ассоциируется с идеями мученичества, это символ несправедливо пролитой крови, но также и призыв отомстить за мученика.

В контексте мести красный цвет может означать энергию и гнев.

Флаг поднимается как реакция на насилие, жестокость или несправедливость, с которой столкнулись мусульмане.

Красный флаг мести не только предупреждение, но и способ привлечь внимание к проблеме. Кроме того, красное знамя может ассоциироваться с единством и солидарностью в борьбе за справедливость и достоинство.

Мечеть Джамкаран в Куме

Иранский город Кум находится в 150 км к югу от Тегерана, это священный город шиитов, а расположенная в 6 км от него мечеть Джамкаран в одноименной деревне является местом паломничества мусульман-шиитов.

Именно над этой мечетью традиционно поднимается красное знамя возмездия в Иране.

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Когда поднимают флаг мести в Иране?

Обычно красный флаг поднимают в Куме во время месяца Мухаррам - одного из четырех священных месяцев в исламе, когда запрещены войны. В 2025 году месяц Мухаррам начнется 26 июня, флаг возмездия поднят в месяц Зуль-хиджа, который также входит в число священных запретных для войн месяцев.

В 2025 году красный флаг над мечетью Джамкаран был поднят 13 июня, после случившейся в ночь с 12 на 13 июня атаки Израиля - израильские военные начали операцию "Восстающий лев". В результате атаки погиб ряд высших военных чинов Ирана, включая главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами.

Ранее флаг мести поднимался в Иране:

4 января 2020 года - тогда красный флаг был замечен на Джамкаране впервые; в результате авиаудара по аэропорту Багдада погиб командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани,

2 ноября 2022 года - в память о 15 погибших 26 октября при стрельбе в мавзолее в Ширазе,

5 января 2024 года - после взрыва у могилы Сулеймани, в траурном шествии в годовщину его смерти участвовало порядка тысячи человек, при взрыве погибли 100 человек, несколько сотен пострадали,

31 июля 2024 года - в связи с гибелью главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, лидер движения был убит в своей резеденции в Тегеране после участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Красный цвет в исламе

Красный не входит в список священных цветов для мусульман. Священными считаются:

Зеленый — цвет праведников и джаннаты (рая),

Белый — самый чистый цвет в исламе, цвет флага Мухаммеда,

Черный — цвет Джаханнам (ада), а также цвет Черного штандарта — одного из флагов, использовавшихся Мухаммедом.

Красный цвет не имеет сакрального значения для последователей ислама, носить красную одежду не возбраняется, в том числе мужчинам, особенно если помимо красного в наряде используются и другие цвета.