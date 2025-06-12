Генерал КСИР погиб в результате ударов Израиля

Высокопоставленный представитель КСИР (Корпус стражей Исламской революции) погиб в результате атаки израильских ВВС на Иран, такую информацию официально распространил Департамент по связям с общественностью КСИР.
В частности, жертвой авианалета стал замначальник отдела разведки ВКС ИРИ, генерал Хосров Хассани.
Напомним, масштабная атака Израиля на Иран с воздуха началась в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве сообщили, что операция называется "Восстающий лев". Жертвами израильских ударов стали ряд высокопоставленных иранских военных: глава Генштаба ВС Мохаммад Хусейн Багери и командование Корпуса стражей Исламской революции, в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, выдающиеся ученые-ядерщики и другие.