Вестник Кавказа

Генерал КСИР погиб в результате ударов Израиля

Генерал КСИР погиб в результате ударов Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил факт гибели еще одного генерала. В ходе израильских ударов по территории Исламской Республики погиб представитель командования ВКС ИРИ.

Высокопоставленный представитель КСИР (Корпус стражей Исламской революции) погиб в результате атаки израильских ВВС на Иран, такую информацию официально распространил Департамент по связям с общественностью КСИР.

В частности, жертвой авианалета стал замначальник отдела разведки ВКС ИРИ, генерал Хосров Хассани.

Напомним, масштабная атака Израиля на Иран с воздуха началась в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве сообщили, что операция называется "Восстающий лев". Жертвами израильских ударов стали ряд высокопоставленных иранских военных: глава Генштаба ВС Мохаммад Хусейн Багери и командование Корпуса стражей Исламской революции, в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, выдающиеся ученые-ядерщики и другие.

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