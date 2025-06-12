Вестник Кавказа

Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана
© Фото: Mehr
Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщает ЦАХАЛ. Ранее израильская армия обороны призвала жителей и гостей страны не отходить далеко от убежищ.

Израильская армия сообщает о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля.

Информацию о запуске Ираном ракет по Израилю опубликовало и иранское информационное агентство Mehr.

Ранее ЦАХАЛ призвал население Израиля по возможности не посещать общественные места и находиться при этом неподалеку от защищенных помещений, то есть убежищ, а также по возможности не посещать общественные места и не участвовать в массовых мероприятиях.

"В случае получения тревожного сигнала необходимо немедленно пройти в защищенное пространство и оставаться там до получения официального уведомления"

– ЦАХАЛ

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