Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщает ЦАХАЛ. Ранее израильская армия обороны призвала жителей и гостей страны не отходить далеко от убежищ.
Израильская армия сообщает о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля.
Информацию о запуске Ираном ракет по Израилю опубликовало и иранское информационное агентство Mehr.
Ранее ЦАХАЛ призвал население Израиля по возможности не посещать общественные места и находиться при этом неподалеку от защищенных помещений, то есть убежищ, а также по возможности не посещать общественные места и не участвовать в массовых мероприятиях.
"В случае получения тревожного сигнала необходимо немедленно пройти в защищенное пространство и оставаться там до получения официального уведомления"
– ЦАХАЛ