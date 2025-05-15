Эрдоган и Трамп поговорили о конфликте Израиля и Ирана

В субботу, 14 июня, состоялся телефонный разговор президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом информирует канцелярия главы турецкого государства.
Особое внимание лидеры двух стран уделили ирано-израильскому военному противостоянию.
"В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы"
– канцелярия президента Турции
Во время разговора Эрдоган отметил, что в Турции внимательно наблюдают за ситуацией между Израилем и Ираном. Он подчеркнул также, что Анкара считает, что конфликт можно решить лишь на переговорах.
"В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора"
– канцелярия турецкого лидера