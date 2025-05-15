Вестник Кавказа

Эрдоган и Трамп поговорили о конфликте Израиля и Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Лидеры Турции и США пообщались сегодня по телефону. Центральной темой разговора стал конфликт Израиля и Ирана.

В субботу, 14 июня, состоялся телефонный разговор президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом информирует канцелярия главы турецкого государства.

Особое внимание лидеры двух стран уделили ирано-израильскому военному противостоянию.

"В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы"

– канцелярия президента Турции

Во время разговора Эрдоган отметил, что в Турции внимательно наблюдают за ситуацией между Израилем и Ираном. Он подчеркнул также, что Анкара считает, что конфликт можно решить лишь на переговорах.

"В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора"

– канцелярия турецкого лидера

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Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
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