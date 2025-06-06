Турция усиливает меры безопасности после атаки Израиля на Иран

Высшее руководство Турции сегодня провело экстренное совещание по израильским ударам по Ирану, по итогам которого выработало свое видение их возможных последствий и приняло соответствующие меры безопасности.

Анкара усилила меры безопасности на фоне роста напряженности в регионе после израильского удара по Ирану, сообщил по итогам совещания с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, начальником генштаба страны генералом Метином Гюраком и главой разведки Ибрагимом Калыном на своей странице в соцсети X министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы обсудили ситуацию во всех ее аспектах со всеми профильными ведомствами. Приняты максимальные меры безопасности. Поддерживаются контакты с Ираном, Ираком, Иорданией, США и другими странами региона"

- Хакан Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал Израиль немедленно отказаться от своей стратегии дестабилизации региона, подчеркнув, что действия Тель-Авива, приведшие к гуманитарной катастрофе в Газе, уже дестабилизировали Ливан, Сирию и теперь затронули Иран.

Турция уверена: дипломатия – это единственный способ урегулирования ядерного конфликта между США и Ираном, и она, безусловно, единственная альтернатива войне, добавил Фидан.