Эрдоган: Израиль втягивает мир в катастрофу

Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападение Израиля на Иран вопиющей провокацией. Он обвинил Нетаньяху во втягивании Ближнего Востока и мира в катастрофу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в доведении региона до опасной стадии. По его словам, нападение на Иран – это вопиющая провокация.

Он отметил, что Израиль игнорирует международное право, нападение было совершено во время активизации переговоров по ядерной сделке и усилении давления в связи с конфликтом в Газе.

Эрдоган заявил, что своими беззаконными и безрассудными действиями администрация премьер Израиля Биньямина Нетаньяху втягивает Ближний Восток и весь мир в катастрофу.

Турецкий лидер призвал мировое сообщество положить этому конец. Глава государства добавил, что Турция осуждает нападения на Иран и выражает соболезнования иранскому народу.