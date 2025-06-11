Азербайджан призвал Иран и Израиль разрешить разногласия через дипломатию

Азербайджан осудил обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану. В Баку подчеркнули важность обеспечения безопасности гражданского населения.
МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с ночными израильскими ударами по территории Ирана.
В ведомстве заявили, что Баку осуждает обострение ситуации и призывает стороны разрешить имеющиеся разногласии путем диалога и дипломатии.
В министерстве также подчеркнули важность обеспечения безопасности мирных граждан и объектов.
В МИД добавили, что с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке необходимо продолжать дипломатические контакты.