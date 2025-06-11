Вестник Кавказа

Азербайджан призвал Иран и Израиль разрешить разногласия через дипломатию

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан осудил обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану. В Баку подчеркнули важность обеспечения безопасности гражданского населения.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с ночными израильскими ударами по территории Ирана.

В ведомстве заявили, что Баку осуждает обострение ситуации и призывает стороны разрешить имеющиеся разногласии путем диалога и дипломатии.

В министерстве также подчеркнули важность обеспечения безопасности мирных граждан и объектов.

В МИД добавили, что с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке необходимо продолжать дипломатические контакты.

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