Вестник Кавказа

Россия осудила эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Россия осудила эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле осудили резкую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Там добавили, что МИД России выпустит развернутое заявление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал израильские авиаудары по военным и ядерным объектам Ирана, которые были совершены в ночь с 12 на 13 июня.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Тель-Авивом и Тегераном.

Песков добавил, что МИД России по поручению президента в ближайшее время выпустит развернутое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, которое будет распространено в ООН.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады о происходящих событиях по линии Минобороны РФ, Службы внешней разведки и МИД России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1470 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.