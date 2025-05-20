Россия осудила эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

В Кремле осудили резкую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Там добавили, что МИД России выпустит развернутое заявление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал израильские авиаудары по военным и ядерным объектам Ирана, которые были совершены в ночь с 12 на 13 июня.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Тель-Авивом и Тегераном.

Песков добавил, что МИД России по поручению президента в ближайшее время выпустит развернутое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, которое будет распространено в ООН.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады о происходящих событиях по линии Минобороны РФ, Службы внешней разведки и МИД России.