Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана

Целью израильских ударов в Иране стали военные и ядерные объекты. По данным СМИ, ВВС еврейского государства атаковали ряд военных баз

ВВС Израиля ударили сегодня ночью по военным и ядерным объектам Ирана. Об этом рассказали иранские чиновники.

По их словам, атакованы были по меньшей мере шесть военных баз, которые находятся в окрестностях Тегерана, в том числе объект в Парчине.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что удары были также нанесены по району Махаллати, расположенному на северо-востоке Тегерана. Это место известно тем, что там проживают военные чиновники.

Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля совершили удары по иранской территории. В Исламской Республике пообещали ответить на них.