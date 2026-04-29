Загатала: азербайджанский край роз и горных тайн

На северо-западе Азербайджана, где склоны Большого Кавказа спускаются в плодородные долины, раскинулся Загатальский район. Густые леса, бурные реки и водопады и заповедные территории создают идеальные условия для жизни и сельского хозяйства. Загатала — настоящая жемчужина Шеки-Загатальского экономического региона, граничащая с Грузией и Россией (Дагестаном).

География и климат: рай для растений

Загатала расположена в Ганих-Айричайской долине на высотах от 300–500 метров в низинах до более 3600 метров в горах (вершина Гутон - одна из высочайших в регионе). Район защищен Кавказским хребтом от холодных северных ветров, что создает особый микроклимат. Здесь преобладает влажный субтропический климат: мягкая зима, жаркое лето с грозами и равномерные осадки (около 600–1600 мм в год, в зависимости от высоты).

Среднегодовая температура - около 12–13°C. Летом воздух прогревается до +28–30°C (и выше), зимой опускается до легких минусов. Такой климат с обилием влаги, плодородными почвами и перепадом высот идеален для садоводства. Половина территории покрыта лесами - буком, дубом, каштаном, орехом. В горах - альпийские луга, а в долинах - плодородные поля и плантации. Неудивительно, что именно здесь расцвела одна из главных достопримечательностей региона - дамасская роза (Rosa damascena).

Дамасская роза: путешественница Шелкового пути

Дамасская роза - легендарный гибрид, родиной которого считается Центральная Азия (район современного Туркменистана, Узбекистана и Афганистана) несколько тысячелетий назад. По Шелковому пути она распространилась через Персию (Иран) в Левант, где в Дамаске (Сирия) приобрела свое знаменитое название. Персидские мастера первыми усовершенствовали дистилляцию розовой воды и масла - это было настоящим прорывом в парфюмерии и медицине.

Караваны везли не только специи и шелк, но и саженцы, лепестки и драгоценное розовое масло — «жидкое золото» древности. Из Персии роза отправилась дальше на восток, в Китай, и на запад - в Европу. Ее ценили за нежный, многогранный аромат (с нотками меда, фруктов, специй) и лечебные свойства: антисептик, антидепрессант, основа для косметики и кулинарии.

Розы в Загатале: от советских времен до современного бизнеса

Саженцы дамасской розы завезли в Загаталу из Болгарии (из знаменитой Долины роз) в 1960-е годы. Местный климат оказался не хуже болгарского: туманы, влажность и горный воздух дают особенно насыщенный аромат. В советское время плантации были масштабными, потом производство пришло в упадок, но в 2010-х началось возрождение.

Производство организовано по современным стандартам: органическое земледелие (капельное орошение, без химии), медная дистилляция, полный контроль качества. Продукция — розовое масло, гидролат (розовая вода), варенье, сиропы, парфюмерия и косметика. Масло экспортируют в Европу (Франция, Германия, Польша, Болгария), Японию, Турцию, арабские страны (ОАЭ, Саудовская Аравия) и другие. В 2025 году, например, произвели более 120 кг розового масла. Это возрождает традицию и создает сотни сезонных рабочих мест.

Из роз в Загатале делают не только масло, но и вкуснейшее варенье - классику азербайджанской кухни. Нежные лепестки варят с сахаром и лимонной кислотой, получая ароматный десерт с медовыми нотками, который подают к чаю, блинам или просто как лакомство. А розовые вина и сиропы добавляют местной гастрономии изысканности.

Почему стоит приехать в Загаталу?

Загатала - это не только розы. Здесь Загатальский государственный заповедник с медведями, турами и богатой флорой, пешие тропы, водопады, древние крепости и этническое разнообразие (азербайджанцы, аварцы, цахуры и другие). Весной и в начале лета поля роз и лаванды превращаются в розово-фиолетовое море ароматов - идеальное время для фото, туров по фермам и дегустаций.