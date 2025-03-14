Ремонт на проспекте Руставели в Тбилиси отложили

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о переносе даты ремонта на проспекте Руставели. Планы изменились из-за авариного состояния подземных коммуникаций.

Мэрии Тбилиси пришлось отложить на год ремонт на проспекте Шота Руставели в Тбилиси, рассказал глава города Каха Каладзе.

Планы пришлось изменить из-за проведенного исследования, которое показало, что подземные коммуникации находятся в крайне плачевном состоянии и их реконструкция займет больше времени, чем закладывалось ранее.

"Мы предполагали, что восстановительные работы займут три месяца, и собирались начать их в конце мая, однако нам придется отложить их на следующий год. Проспект Руставели – центральный, и его длительное закрытие создаст много проблем и дискомфорта"

- Каха Каладзе

Напомним, что после ремонта главная улица столицы Грузии должна была стать комфортным местом для прогулок и отдыха жителей и гостей города. Планировалось обустроить современное освещение, новые остановки автобусов и озеленение.