10 древних городов в Турции, где нужно побывать

Святослава Прокофьева

История Турции настолько богата и многогранна, что невозможно вместить все древние достопримечательности в один список. Тем не менее каждое из 10 мест, расположенных в разных уголках этой страны, достойно внимания. Расскажем о самых впечатляющих руинах древних городов Турции, где они находятся и как до них добраться.

От руин древнегреческих и римских городов до неолитических поселений, на территории Турции сохранилось множество уникальных историко-архитектурных памятников, рассказывающих как о легендарных, так и малоизвестных цивилизациях.

Эфес - город греко-римской славы

Когда основан: X век до н. э.

Эфес заслуженно называют одной из главных достопримечательностей Турции. В обширных руинах древнего города, дошедших до наших дней в хорошем состоянии, еще видны следы былого величия. Когда-то Эфес был в тройке самых населенных городов римской провинции на территории Малой Азии, а его театр вмещал 25 тысяч зрителей. Террасы города были богато украшены, а некоторые улицы вымощены мрамором. И хотя от одного из семи чудес античного мира почти ничего не осталось, руины одной из великих библиотек древности до сих пор впечатляют.

© Фото: Bernard Gagnon/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Как добраться: Эфес находится в 60 км к югу от аэропорта Измира и в 20 км к северо-востоку от Кушадасы. Из измирского аэропорта Измира в Сельчук, расположенный примерно в 3 км от Эфеса, ходят электрички и такси, доехать можно за час. От железнодорожного вокзала Сельчука до автовокзала пять минут ходьбы, где вы можете сесть на долмуш до нижнего входа в Эфес. Долмуши в Эфес также регулярно ходят из центра Кушадасы.

Скальные гробницы Миры - многоэтажный город мертвых

Когда основан: предположительно V век до н.э.

Пожалуй, лучшим образцом ликийских скальных гробниц, которые можно встретить на западном побережье Средиземного моря, будет скопление гробниц, высеченных в скалах города Мира - религиозного центра Ликии, где епископом служил Николай Чудотворец. Театр Миры, построенный во II веке н.э. вмещал до 11 тысяч человек.

Как добраться: руины Миры находятся в 2 км к северу от города Демре, расположенного в 140 км к юго-западу от Антальи. Долмуши ходят от автовокзала Антальи до Демре примерно каждый час.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Олимпос - убежище пиратов

Когда основан: как минимум IV век до н.э.

Трудно представить более красивое место для древнего города, чем руины Олимпоса, которые раскинулись среди лесов вдоль впадающей в море реки и пляжа. Интересно, что до того, как Олимпос захватили римляне в I веке до н. э., поселение было убежищем для киликийских пиратов.

Как добраться: Олимпос находится на побережья в 80 км к юго-западу от Антальи. Общественный транспорт из Антальи останавливаются лишь на повороте на Олимпос, который находится примерно в 11 км от руин и пляжа. Расстояние от перекрестка до Олимпоса можно преодолеть на долмуше или такси.

© Фото: Gunthram/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Пергамон - величественный акрополь

Когда основан: XII веке до н. э.

С его акрополем на вершине холма и театром, эффектно встроенным в крутые склоны с видом на современный турецкий город Бергама, Пергамон или Пергам был известен в древние времена как религиозный культурный центр эллинистического мира с внушающими благоговение храмами и монументальным алтарем. Пергамский алтарь и другие находки были вывезены в Берлин в конце XIX века и теперь демонстрируются в Пергамском музее - одном из самых посещаемых в Германии. А пергамский Асклепион, где поклонялись богу врачевания, был лечебным центром древности.

Как добраться: Пергамон находится в 130 км к северу от аэропорта Измира. Чтобы добраться до руин города на общественном транспорте из аэропорта, нужно сесть на автобус № 204 до автовокзала Измира, откуда можно добраться до Бергамы. От северо-восточной окраины центра города Бергама до акрополя Пергама проходит канатная дорога.

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Гебекли-Тепе - старейший храмовый комплекс

Когда основан: X тысячелетие до н. э.

Построенные около 12 тысяч лет назад массивные каменные колонны Гебекли-Тепе, многие из которых украшены фигурами животных, считаются старейшим известным местом поклонения. Открытие этого храмового комплекса в 1994 году произвело революцию в представлениях о том, как развивалась человеческая цивилизация, а последующие раскопки в этом районе выявили целую группу похожих неолитических памятников, включая близлежащий Карахан-Тепе.

Как добраться: Гебекли-Тепе находится в 40 км к югу от аэропорта Шанлыурфы и в 18 км к северо-востоку от центра одноименного города. Из центра Шанлыурфы к месту раскопок отправляются общественные автобусы несколько раз в день. От кассы до археологической площадки туристов довозит бесплатный трансфер, но можно дойти пешком.

© Фото: Volker Höhfeld/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Хаттуса - столица хеттов

Когда основан: III тысячелетие до н.э.

В бронзовом веке хетты правили могущественной державой. Столицу Хеттского царства Хаттусу окружают впечатляющие оборонительные стены, ворота которых украшены статуями сфинксов и львов. Начать осмотр Хаттусы можно с посещения музея в Богазкале, а после Хаттусы стоит съездить к хеттскому святилищу Язылыкая.

Как добраться: Хаттуса находится в провинции Чорум в 80 км к юго-западу от одноименного города, но ближайший крупный аэропорт находится в Анкаре, в 200 км к западу. Общественный транспорт до руин древнего города не ходит, но из Анкары можно добраться на автобусе и долмуше через Сунгурлу и Богазкале.

© Фото: Murat Özsoy 1958/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Чатал-Хююк - один из крупнейших протогородов мира

Когда основан: как минимум VIII тысячелетие до н. э.

Около 9,5 тысяч лет назад тысячи людей жили в густонаселенном поселении Чатал-Хююк, где они входили в свои дома с крыш и хоронили своих мертвецов под полом. Для посетителей рядом с зонами раскопок был построен интерактивный центр, рассказывающий о загадочных руинах.

Как добраться: Чатал-Хююк находится в 60 км к юго-востоку от аэропорта Коньи и в 40 км к юго-востоку от центра города. Общественный транспорт до археологической площадки не ходит, но из Коньи добраться можно до города Чумра, который находится в 13 км от Чатал-Хююка, а дальше на такси.

© Фото: Murat Özsoy 1958/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Тоннель - инженерное чудо

Когда основан: I век н. э.

У подножия горного хребта Нур около средиземноморского побережья силами двух римских императоров в скале был вырублен один из самых впечатляющих древнеримских тоннелей длиной 1380 метров. Туннель расположен среди руин античного города Селевкия Пиерия, а рядом находятся скальные гробницы Бешикли.

Как добраться: туннель Тита Веспасиана находится в 30 км к юго-западу от Антакьи. Добраться до него на долмуше можно из города Самандаг через поселок Чевлик.

Немрут Даг - статуи на вершине горы

Когда основан: I век до н. э.

Высоко в горах восточной Турции находятся гигантские статуи святилища Немрут-Даг. Усыпальница была построена для царя Коммагены Антиоха I в 62 году до н. э.

Как добраться: Немрут-Даг находится в 82 км к северо-востоку от города Адыяман и в 92 км к юго-востоку от Малатьи. Туры на вершину можно организовать из обоих городов, а общественный транспорт ходит только до города Кяхта и села Карадут.

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Афродисиас - центр ваяния

Когда основан: II век до н.э.

В древности Афродисиас был центром мраморной скульптуры, некоторые работы местных мастеров выставлены в музее под открытым небом среди руин этого древнего города. Огромный стадион и святилище Афродиты, в честь которой и был назван город, особенно впечатляют.

Как добраться: Афродисиас находится в 125 км к западу от аэропорта Денизли в 2 км от села Гейр. Сюда часто привозят экскурсионные группы по пути в Памуккале, расположенном в 100 км к северо-востоку. На общественном транспорте сюда можно добраться только с пересадками.