ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

В одной из провинций Турции случилось смертельное ДТП с автобусом. Его жертвами стали 4 пассажира. Еще 24 человека попали в больницы с травмами.

Автобус перевернулся в провинции Бингель в Турции. Местные СМИ сообщают о погибших и пострадавших.

По их информации, жертвами ДТП стали 4 человека, еще 24 получили травмы различной тяжести.

На место событий были вызваны медики и сотрудники полиции. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие клиники. О том, по какой причине пассажирский автобус перевернулся, не сообщается.