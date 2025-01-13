Вестник Кавказа

Группа высокопоставленных чиновников от оппозиции задержана в Турции

Группа высокопоставленных чиновников от оппозиции задержана в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов задержали ряд высокопоставленных чиновников. Все они принадлежат к партии СНР.

Турецкая полиция задержала группу высокопоставленных чиновников из оппозиционных районных муниципалитетов в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ.

В общей сложности пойманы 10 человек от Республиканской народной партии. Это 8 членов муниципальных советов районов и заммэры Картала и Аташехира.

Всех их подозревают в назначении на муниципальные должности граждан, связанных с РПК, передает Anadolu.

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