Группа высокопоставленных чиновников от оппозиции задержана в Турции

Сотрудники правоохранительных органов задержали ряд высокопоставленных чиновников. Все они принадлежат к партии СНР.

Турецкая полиция задержала группу высокопоставленных чиновников из оппозиционных районных муниципалитетов в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ.

В общей сложности пойманы 10 человек от Республиканской народной партии. Это 8 членов муниципальных советов районов и заммэры Картала и Аташехира.

Всех их подозревают в назначении на муниципальные должности граждан, связанных с РПК, передает Anadolu.