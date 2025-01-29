В Турциии мошенникам дали 45 тысяч лет тюрьмы

Осужденные создатели пирамиды с элементами онлайн-игры из Турции выйдут на свободу не скоро: мошенники получили 45 тысяч лет тюрьмы.

В Турции братья Мехмет и Фатих Айдын получили 45 тысяч лет и 3 месяца тюрьмы за организацию финансовой пирамиды, жертвами которой стали десятки тысяч человек, передают турецкие СМИ.

В 2016 году предприимчивые братья решили совместить инвестиции с онлайн-игрой. Мошенники создали "Фермерский банк", который представлял собой онлайн-игру про фермерское хозяйство.

Игроки могли за вложенные деньги развивать свою игровую ферму, а создатели игры уверяли, что все вложения отразятся в реальности, то есть пойдут на закупку реального аграрного оборудования, животных и тд.

Мошенники также утверждали, что продукты производства можно даже будет приобрести в специальных магазинах, однако реальность оказалась обманчивой: "банк" был признан пирамидой, а один из владельцев вскоре сбежал с более чем $100 млн.

Отметим, что ошеломляющий срок аферисты собрали путем сложения приговоров по более чем 4 тыс исков. Изначально турецкая прокуратура хотела посадить мошенников на 88 тыс лет.





