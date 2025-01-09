В Краснодаре водитель устроил ДТП с пятью машинами

На улице Ратной славы в Краснодаре неизвестный водитель протаранил пять автомобилей. Виновник аварии скрылся, его ищут правоохранители.

В Краснодаре водитель автомобиля влетел в пять припаркованных автомобилей, сообщили в управлении МВД по городу.

Сообщается, что инцидент произошел ночью на улице Ратной славы. Разбитыми оказались три припаркованные иномарки, а также два отечественных автомобиля.

Отмечается, что виновник аварии скрылся, полиция устанавливает личность водителя и выясняет все обстоятельства происшествия.