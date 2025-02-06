Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод обслужил свыше 330 тыс человек за январь

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
За первый месяц текущего года аэропорт Минеральных Вод в Ставропольском крае принял более 330 тыс пассажиров. Из них 75 тыс человек воспользовались международными рейсами.

Свыше 330 тыс человек воспользовались Международным аэропортом Минеральных Вод за январь 2025 года, рассказали в пресс-службе авиагавани.

"На внутренних рейсах было перевезено 257 тыс. пассажиров, международных - 75 тыс. человек"

- аэропорт Минвод

О росте или снижение потока пассажиров в сравнении с таким же периодом 2024 года сказано не было.

Отметим, что соседний аэропорт Ставрополя обслужил около 43 тыс человек за первый месяц этого года.

Напомним, что аэропорт Минвод на Ставрополье ожидает большую реконструкцию, которая может начаться уже в следующем году. Работы будут проводить в несколько этапов, чтобы избежать закрытия воздушной гавани.

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