Как посетить древний город Олимпос в Турции?

Кемер остается одним из самых любимых направлений для отдыха у российских туристов. При посещении Кемера можно погулять среди руин Олимпоса - ликийского города. Расскажем, где находится древний город Олимпос, когда он был основан, как до него добраться и когда лучше ехать, сколько стоит вход и что там посмотреть.

Где находится античный город Олимпос?

Руины города Олимпос расположены на средиземноморском побережье древней Ликии в нескольких километрах от популярного турецкого курорта Чиралы. Эти места на юго-западе Турции относятся к провинции Анталия. От Кемера Олимпос находится примерно в 40 км, на машине ехать минут 50, на общественном транспорте получится дольше. Олимпос - это один из пунктов древней Ликийской тропы, тянущейся вдоль побережья Ликии В 30 км от Олимпоса есть еще один ликийский город Фаселис. Если ехать с экскурсией, то их часто посещают за один день.

Около Чиралы есть гора Янарташ с естественным огнем, поэтому ее стоит посещать ближе к вечеру. Это еще одно популярное направление для однодневной экскурсии, которое совмещают с посещением Олимпоса. Примерно в 25 км от Олимпоса находится гора Тахталы, которую в древности также называли Олимпос.

Когда был основан Олимпос?

В отличие от большинства древних городов, которые, как правило, располагаются на холмах или склонах, Олимпос был построен в ущелье у реки рядом с бухтой Чиралы. Благодаря морской гавани в древности город был стратегически важным портом для торговли и мореходства.

Хотя точный год основания этого ликийского города города неизвестен, считается, что строительство Олимпоса относится к эллинистическому периоду, примерно к IV веку до нашей эры. Примерно ко II веку до н. э. Олимпос присоединился к Ликийскому союзу и даже начал чеканить свои монеты.

В I веке до н.э. город перешел под власть Рима, который выдворил киликийских пиратов, и начался период процветания Олимпоса. Далее был византийский период, в том числе был построен Епископский дворец, но уже к XV веку Олимпос был заброшен.

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Как добраться до Олимпоса?

Прямого транспорта до Олимпоса из Кемера нет, но можно доехать до поворота на Олимпос на любом автобусе, идущем в эту сторону по шоссе D-400. На стекле в остановках обычно указано “Олимпос”. На повороте, который указан на картах как Olympos Checkpoint, нужно подождать долмуш, идущий до кемпингов (ходят примерно раз в полчаса). Пешком идти не стоит, так как это займет пару часов, а маршрутка преодолеет это расстояние минут за 20. Дальше нужно будет найти верхний вход в Олимпос. Со стороны моря есть еще нижний вход в Олимпос, поэтому из Чиралы можно просто дойти пешком по пляжу.

Что посмотреть в Олимпосе?

По территории Олимпос приятно гулять не только из-за наличия исторических руин, но и из-за природной красоты места: археологическая площадка расположена в живописной прибрежной зоне, в окружении лесов и гор. По обе стороны реки расположены густые заросли деревьев и кустарников, перемежающиеся древними постройками из крупных камней. К сожалению, иногда река начинает зарастать или пересыхать. Прогулка по территории древнего города занимает около часа. Некоторые участки периодически реставрируют.

Среди сохранившихся руин Олимпоса можно увидеть:

Римский храм, от которого сохранился в основном фасад с аркой;

Театр, который вмещал около 2 тысяч зрителей;

Некрополь с многочисленными гробницами и саркофагами;

Римские бани, арки, укрепления, городские здания и римский мост;

Гавань и акведуки - система городского водоснабжения была частично восстановлена для наглядности;

Епископский дворец.

Пляж Олимпос, который находится совсем рядом с руинами города, относится к национальному заповеднику, поэтому там нет лежаков и пляжных баров. Дело в том, что июньскими ночами на этом пляже откладывают яйца морские черепахи, а в августе детеныши вылупляются. Поэтому пляж сохранил натуральную красоту и его обязательно стоит посетить. По тропинке через лесистую местность можно подняться к руинам генуэзской крепости, которые расположены на скалах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит посетить Олимпос?

В июне 2024 года стоимость посещения руин города Олимпос стоит 10 евро. Посещение Олимпоса входит в музейные карты The Mediterranean (90 евро за 7 дней) и Turkiye (165 евро за 15 дней). Те туристы, которые не хотят платить, периодически пробираются через брешь в заборе со стороны пляжа. Археологическая площадка открыта каждый день с 8 утра до 9 вечера.

Когда посещать Олимпос?

Хотя для осмотра древних руин предпочтительнее осень или весна, наличие рядом прекрасного пляжа делает предпочтительным посещение Олимпоса во время пляжного сезона, а именно с мая по октябрь. Однако именно в эти месяцы здесь больше всего туристов, поэтому стоит хотя бы выбирать не выходные дни. В июле и августе обычно очень жарко, но в 2024 году температура воздуха и в июне здесь все время выше 30°C.