Вестник Кавказа

Россияне скупают туры за границу из-за укрепления рубля

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне укрепления российской валюты продажи путевок за границу выросли в РФ за неделю на 10-40%. Туристы спешат сэкономить на разнице курсов валют.

На прошлой неделе россияне увеличили спрос на зарубежные туры на фоне укрепления рубля, отметили в АТОР.

"У крупных компаний-членов АТОР за неделю с 14 до 21 февраля показатель роста продаж стал пиковым по отношению к предыдущим неделям после новогодних каникул и фиксируется в диапазоне от 10% до 40%"

– АТОР

В среднем туроператоры заметил рост спроса на 15-20%, у некоторых компаний продажи путевок выросли на 40%.

Куда туристы бронируют туры? В топе спроса Египет, Турция и ОАЭ.

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