Туроператоры поднимают цены на отдых в Турции

С 1 марта цены на путевки в Турцию поднимутся для россиян. Подошел к концу один из этапов раннего бронирования летнего отдыха.

Туры в Турцию станут дороже с 1 марта, предупреждает АТОР, цены меняются в связи с окончанием одного из этапов раннего бронирования.

"Ведущие российские туроператоры к концу февраля продали около 20% всех запланированных туров в Турцию на май-сентябрь 2025 года. Рост объемов продаж у компаний составляет от 15 до 100%, в среднем по рынку это около 30%"

– АТОР

Россияне стали активно приобретать туры на лето с укреплением рубля в середине февраля. Чаще всего в рамках раннего бронирования туристы бронируют май и июнь.

"Сегодня основная масса отелей предлагает скидки от 25 до 40% от базовых летних цен. С 1 марта средние скидки уменьшатся до 10-20%"

– АТОР

Турция традиционно самое востребованное выездное направление у россиян, ищущих пляжного отдыха. Этим летом конкурентом ей может стать Египет, куда туры часто стоят дешевле.