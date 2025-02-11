Вестник Кавказа

Российские туристы сократили поездки в Турцию в январе

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Январский отдых в Турции выбрали всего 200 тыс граждан РФ, что на 12% меньше показателей 2024 года. Российские туристы заняли второе место по турпотоку.

В январе 2025 года Турцию посетили всего 200 тыс российских туристов, что на 12% меньше аналогичного периода в прошлом году, согласно информации от Минтуризма страны.

В министерстве напомнили, что в январе 2024 года отдых в Турции выбрали 230 тыс туристов из России, а в январе 2023 года – почти 280 тыс.

Первое место по потоку путешественников Россия уступила Ирану. Следом идут Болгария, Германия и Грузия.

За первый месяц 2025 года Турция принял свыше 2,1 млн иностранных туристов. Чаще всего они выбрили отдых в Стамбуле, Эдирне и Анталье.

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