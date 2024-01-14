Тоннель Тита Веспасиана: что нужно знать о древнеримском тоннеле в Турции?

Римляне были искусными инженерами: чтобы наладить водоснабжение и избежать затоплений, они не только строили акведуки, но и прокладывали тоннели. Один из самых впечатляющих тоннелей был проделан в скале на территории современной Турции. Расскажем, где находится тоннель Тита Веспасиана, зачем его построили, как до него добраться и сколько стоит посещение.

Тоннель Тита Веспасиана - это один из удивительных древнеримских тоннелей, построенный для нужд крупного портового города Селевкия Пиерия. Этот тоннель был частью более крупной водоотводной системы, построенной для защиты древнего города от наводнений, которая включала в себя плотину, канал и две секции самого тоннеля. Этот тоннель открыт для посещения и внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда был построен тоннель Тита Веспасиана?

Приказ о строительстве тоннеля был дан римским императором Титом Флавием Веспасианом в I веке н.э., его сын Тит продолжил прорубку тоннеля, но завершить строительство удалось только во II веке н.э. во время правления римского императора Антонина Пия (правил в 138-161 годах). Поскольку отец и сын имели одинаковое имя - Тит Флавий Веспасиан, чтобы избежать путаницы, отца историки называют Веспасиан (правил в 69-79 годах), а сына - Тит (правил в 79-81 годах). Имена всех трех императоров, участвующих в строительстве, увековечены на скалах у тоннеля.

Зачем построили тоннель Тита Веспасиана?

Не все водопроводные системы древних римлян предназначались для подачи воды в город, как, например, акведуки, иногда их целью был отвод воды от города, население которого страдала от селей и наводнений. В случае с Селевкией Пиерией было решено прорубить тоннель в камне. Система работала так: плотина отводила воду, далее шли подводящий канал, первый тоннель, промежуточный канал, второй тоннель и длинный отводной канал (более 600 метров). Длина всей системы, включая тоннели, составляет 1380 метров.

Где находится тоннель Тита Веспасиана?

Тоннель Тита Веспасиана был построен для древнего портового города Селевкия Пиерия, расположенного недалеко от Антиохии. Антиохия когда-то была третьим по величине городом Римской империи, важное значение город сохранил и при крестоносцах. Хотя к настоящему моменту от этого огромного древнего города мало что осталось, тоннель Тита Веспасиана остается одной из главных достопримечательностей древнеримского периода.

Город Селевкия Пиерия был основан около 300 г. до н. э. основателем империи Селевкидов, сформировавшейся после смерти Александра Македонского. За город боролись Птолемеи (эллинистические правители Египта, еще одни наследники полководца) и Селевкиды. Он несколько раз переходил из рук в руки, пока Птолемеи не были окончательно изгнаны из региона в 219 г. до н. э. Большая часть сохранившихся сегодня там построек относятся к римскому периоду, включая тоннель Тита Веспасиана.

Как добраться до тоннеля Тита Веспасиана?

Тоннель Тита Веспасиана расположен в турецкой провинции Хатай, в 6 км от города Самандаг, прямо у поселка Челвик. Расстояние от Антакьи (бывшей Антиохии) - чуть более 30 км на юго-запад. С автовокзала Антакьи ходит автобус до Самандага, далее надо искать долмуш до Челвика. От пляжа поселка придется идти до первого каньона минут 10 пешком. На машине от Антакьи ехать менее часа. С собой стоит взять фонарик, а обувь должна быть удобной. Примерно в 100 метрах от начала тоннеля находятся пещера и гробницы Бешикли I века, также высеченные в скале.

Часы работы: в зимний сезон тоннель открыт с 8:30 до 17:00, билетная касса работает до 16:30, в летний сезон вход открыт до 19:00.

Плата за вход: 70 лир (210 рублей), также действует музейная карта.

В результате разрушительного землетрясения 2023 года тоннель и пещера не пострадали.