Где находится Антиохия: что случилось с одним из важнейших городов древнего мира?

Антиохия была не только столицей государства Селевкидов, одним из важнейших городов Римской и Византийской империй, но и колыбелью христианского богословия, и центром иудаизма эллинистического периода, столицей крупного государства крестоносцев. Расскажем, где сейчас находится Антиохия, кем и когда город был основан и что от него осталось.

Антиохия - довольно распространенное название для города эллинистического периода, построенного или завоеванного царями из династии Селевкидов - Антиохами. Больше всего таких городов на территории Турции, около 20, включая Антиохию Писидийскую, Антиохию на Кидне и Антиохию Мигдонскую.

Но есть они и в других странах, например, городище в Узбекистане считается Антиохией Заяксартской (Яксарт - это еще одно название Сырдарьи) и древний город Гиппос в Восточной Галилее, а поселение Ришехр, где был позже основан иранский порт Бушер, соотносят с Антиохией Персидской.

Были Антиохии и на территории современной Сирии, Ирака и Иордании. Но Антиохия, о которой пойдет речь в этой статье, считается главной Антиохией, поэтому, в отличие от остальных, в названии города часто не употребляют территориальное уточнение. Хотя оно есть: Антиохия-на-Оронте (Оронтская) от названия реки Оронт или Антиохия-на-Дафне от названия курортного пригорода.

Где находится Антиохия?

Как город Антиохия давно исчезла с карты, но когда-то это был один из крупнейших городов Римской империи. Руины Антиохии расположены на территории современной Турции у города Антакья. Когда-то город также был административным центром римской провинции, которая называлась Сирия. Антиохия расположена на юго-востоке Турции в провинции Хатай, не так далеко от побережья Средиземного моря (25 км), а также по соседству с сирийской границей. Город располагался у реки Оронт, которая сейчас называется Эль-Аси.

Кто основал Антиохию?

В 300 году до н. э. Антиохию основал полководец Александра Македонского Селевк I Никатор. Вместе с другими диадохами он основал государство Селевкидов. Сначала столица новой империи располагалась в Селевкии, но в 240 году до н. э. ее перенесли в Антиохию до 63 года до н.э. В древности здесь проходили такие крупные торговые пути как “Великий шелковый путь”, “Царская дорога” и “Дорога специй”, что послужило одной из причин величия города.

Рим и Византия (63 год до н. э. - 637 год н. э.)

После того, как римляне захватили Антиохию, она продолжила процветать, став одним из трех самых густонаселенных городов Римской империи. Тогда население Антиохии могло достигать от 200 до 500 тысяч жителей. Под римским правлением Антиохия продолжала оставаться региональной столицей провинции Сирия. В IV-VII веках Антиохия подчинялась Византийской империи. Со временем Антиохия пришла в упадок из-за войн, землетрясений и изменения маршрутов торговых путей. Например, в 526 году здесь произошло разрушительное Антиохийское землетрясение, унесшее жизни 250 тысяч человек. В 637 году Антиохию захватили арабы-мусульмане, тогда город назвали Антакья. Но почти 350 лет Антиохия была приграничным городом, оспариваемым как византийцами, так и мусульманами.

Крестоносцы в Антиохии (1098-1268 годы)

Крестоносцы захватили Антиохию во время Первого крестового похода в 1098 году, сделав город столицей Антиохийского княжества. Причем Антиохия была одним из немногих городов крестоносцев, не захваченных мусульманским полководцем Салах ад-Дином (Саладином). В XII-XIII веках население города, вероятно, составляло лишь 20-30 тысяч жителей. Эра крестоносцев подошла к концу в 1268 году, когда город был завоеван мамлюками.

Антиохия и религия

Антиохия является важным местом для тех, кто интересуется историей раннего христианства, именно здесь родился архиепископ и богослов Иоанн Златоуст. В Новом Завете указано, что в Антиохии последователей Иисуса Христа начали называть христианами.

Апостолы Петр и Павел основали здесь Антиохийскую православную церковь, которая сейчас входит в четверку Патриархатов Востока вместе с Константинопольским, Александрийским и Иерусалимским. А во времена Второго Храма это был центр эллинистического иудаизма.

Что нужно знать о посещении Антиохии?

Хотя многие греко-римские города, такие как Константинополь и Рим, выдержали испытание временем и продолжают процветать, этого нельзя сказать об Антиохии. Из-за череды завоеваний и землетрясений от некогда великого города мало что осталось. Однако в 2019 году здесь была обнаружена мозаика, которая стала крупнейшей в мире цельной напольной мозаикой древности.

Достопримечательности римской эпохи в Антиохии:

массивные городские стены;

несколько акведуков;

скальная Церковь Святого Петра, высеченная в горе Стариус;

римская мозаика.

Туристы могут исследовать замки крестоносцев, расположенные в регионе, а также узнать больше об истории Антиохии в археологическом музее Хатая, расположенном в Антакье. В этом музее находится вторая по величине в мире коллекция римских мозаик. Необходимо помнить, что в прошлом феврале провинция Хатай пострадала от мощного землетрясения: некоторые исторические места, в том числе мечети, были повреждены, а многие современные здания в городе отстраиваются заново.