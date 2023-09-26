По местам крестоносцев: какие замки посмотреть в Средиземноморье

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Крестовые походы длились почти две сотни лет, оставив после себя множество замков, многие из которых можно увидеть и сегодня. Такие замки располагались вдоль стратегических торговых путей и служили военными базами, способствуя влиянию крестоносцев на регион.

Последний оплот крестоносцев в Акре пал в 1291 году, но их наследие все еще можно увидеть сегодня в археологических достопримечательностях и руинах крепостей в таких странах, как Израиль, Иордания, Турция, Ливан и Сирия.

Суть крестовых походов

Крестовые походы – несколько религиозных военно-колонизационных экспедиций в средние века. Войны велись между христианскими королевствами Западной Европы и мусульманами Ближнего Востока. Первый крестовый поход начался в 1096 году, в результате крестоносцами был взят Иерусалим и образовано несколько государств. Сразу после первого и самого успешного крестового похода на Святой Земле началось строительство замков и укреплений.

Сколько было крестовых походов?

Всего было восемь крестовых походов. Последний из них закончился в 1272 году, то есть эта серия религиозных войн продолжалась 175 лет. Некоторые историки считают, что их все-таки было 9, выделяя в девятый поход период 1270-1272 года.

После провала четвертого и пятого крестовых походов было еще несколько попыток, но ни одна из них не увенчалась серьезным успехом. В конце концов, интерес запада к Святой земле угас, а государства крестоносцев неуклонно приходили в упадок на протяжении последней четверти XIII века. Крестоносцы окончательно ушли со Святой земли с падением Акры в 1291 году, но десятки их замков остались во многих странах Средиземноморья.

Какие замки крестоносцев можно посетить в Турции?

Крестоносцы редко строили что-то с нуля, обычно они брали уже имеющиеся крепости, укрепляли и перестраивали их под свои нужды. Поэтому все замки в Турции и до крестоносцев имеют обширную и интересную историю.

Бодрум

Бодрум – город на западном побережье Турции, основанный древними греками на руинах столицы Карии - Галикарнаса. Именно там находится одно из семи чудес древнего мира - Галикарнасский мавзолей. Бодрумский замок построен рыцарями-госпитальерами в начале XV века. Замок Святого Петра по-прежнему впечатляет всех туристов, прибывших в Бодрум.

Там располагается музей подводной археологии, который работает каждый день с 9:00 до 22:30. Билет стоит 450 лир.

Кызкалеси

Средневековая крепость Кызкалеси или Дениз-Калеси расположена на маленьком острове рядом с одноименным городом в 60 км от Мерсина. Кроме того, на берегу Кызкалеси располагаются развалины древнего города Корикос. И хотя укрепления были построены византийцами в IX веке, эта крепость стала важным перевалочным пунктом для паломников, идущих из Константинополя в Иерусалим.

Вход в крепость в 2023 году стоит 70 лир, часы посещения: с 8:00 до 17:00 каждый день. Рядом с Кызкалеси также находятся пещеры Ада и Рая.

Силифке

Основанный в III веке до н. э. полководцем Александра Македонского город Силифке (Селевкия) был передан рыцарям-госпитальерам в начале XIII века. И сейчас этот замок остается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей крестоносцев в Средиземноморье. Вход был свободный, но уже пару лет там идет реставрация. Город находится в получасе езды от замка Кызкалеси.

Какие замки крестоносцев можно посетить в Израиле?

Помимо хорошо сохранившихся замков крестоносцев есть десятки разрушенных крепостей, в том числе и в Израиле.

Бельвуар

Крепость Бельвуар - это археологический памятник в национальном парке Кохав ха-Ярден, расположенный на севере Израиля. Госпитальерам поместье, где и была построена крепость, досталось от французского дворянина в XII веке. Во времена крестовых походов Бельвуар была одной из самых неприступных крепостей, но в 1220 году замок был разрушен.

Билет в парк стоит 22 шекеля. Летом работает с 8:00 до 17:00, зимой - с 8:00 до 16:00. По пятницам и праздникам закрывается на час раньше.

Монфор

Монфор - еще один разрушенный замок крестоносцев в Израиле, расположенный недалеко от границы с Ливаном. Это была главная крепость рыцарей Тевтонского ордена, построенная в XIII веке. Жизнь крепости была короткой, уже ближе к концу того же века она была разрушена.

Осмотр замка и прилегающей территории природного заповедника бесплатный.

Акко

Акко был последним бастионом крестоносцев, которого они лишились в 1291 году. Впоследствии замок крестоносцев в Акко был разрушен. Однако на его руинах в XVIII веке была построена новая крепость, ее, как и катакомбы, можно осмотреть.

Билет стоит 49 шекелей.

Какие замки крестоносцев можно посетить в Иордании?

Эль-Карак

Замок Эль-Карак - это один из крупнейших замков эпохи крестовых походов и самый впечатляющий во всей Иордании. Замок расположен примерно в 160 км к юго-востоку от Иерусалима.

Посещение замка обойдется в 2 динара (или дешевле, если оформить Jordan Pass).

Монреаль

Замок Монреаль или Шобак находится дальше, примерно в 240 км к югу от Иерусалима. От Петры крепость отделяет всего 30 км.

Посещение замка бесплатное.