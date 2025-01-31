Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана закроется на 4 месяца

На 4 месяца закроется пункт пропуска "Жибек Жолы" на границе Узбекистана и Казахстана. Желающим пересечь границу предложены альтернативные маршруты.
Пункт пропуска "Жибек Жолы" на границе Казахстан и Узбекистан закроется на 4 месяца 5 февраля, отметили в комитете госдоходов Казахстана.
Сообщается, что это связано с завершением строительства на сопредельном пункте "Гишт-Куприк", который приостановит функционирование 5 февраля.
Отмечается, что пешим путем преодолеть границу можно через пункты "Капланбек", "Б.Конысбаева", "Сырдарья" и "Целинный".
Большегрузы смогут пересечь границу двух стран через КПП "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".