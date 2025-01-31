Вестник Кавказа

Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана закроется на 4 месяца

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 4 месяца закроется пункт пропуска "Жибек Жолы" на границе Узбекистана и Казахстана. Желающим пересечь границу предложены альтернативные маршруты.

Пункт пропуска "Жибек Жолы" на границе Казахстан и Узбекистан закроется на 4 месяца 5 февраля, отметили в комитете госдоходов Казахстана. 

Сообщается, что это связано с завершением строительства на сопредельном пункте "Гишт-Куприк", который приостановит функционирование 5 февраля. 

Отмечается, что пешим путем преодолеть границу можно через пункты "Капланбек", "Б.Конысбаева", "Сырдарья" и "Целинный".

Большегрузы смогут пересечь границу двух стран через КПП "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау

Опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау

Кабинеты юридической помощи заработали в селах Казахстана

Кабинеты юридической помощи заработали в селах Казахстана

ДТП под Алматы унесло три жизни

ДТП под Алматы унесло три жизни

В детском саду казахстанского Жанаозена произошло массовое отравление

В детском саду казахстанского Жанаозена произошло массовое отравление

Казахстанских полицейских проверят на полиграфе

Казахстанских полицейских проверят на полиграфе

Китай откроет производство роботов в Казахстане

Китай откроет производство роботов в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%

Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%

Казахстанской альпинистке покорилась вершина Антарктиды

Казахстанской альпинистке покорилась вершина Антарктиды

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Регионы Казахстана будут принимать решения о строительстве туробъектов

Регионы Казахстана будут принимать решения о строительстве туробъектов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы