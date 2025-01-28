Названа численность населения Узбекистана

В Узбекистане подсчитали численность населения страны на начало февраля этого года. Также назван самый густонаселенный регион страны.

Статистическое агентство Узбекистана обнародовало данные о численности населения республики. Согласно новым данным, в республике на начало февраля этого года проживают более 37,5 млн человек.

Сообщается, что наиболее плотная концентрация населения фиксируется в Самаркандской области, где проживают 4,2 млн человек.

Также велико население Ферганской области. Здесь статистики насчитали более 4 млн человек.

Самым малонаселенным регионом республики стала Сырдарьинская область, где зафиксировано менее 1 млн жителей. Около 1 млн узбекистанцев населяют Навоийскую область.