Вестник Кавказа

Названа численность населения Узбекистана

Узбек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане подсчитали численность населения страны на начало февраля этого года. Также назван самый густонаселенный регион страны.

Статистическое агентство Узбекистана обнародовало данные о численности населения республики. Согласно новым данным, в республике на начало февраля этого года проживают более 37,5 млн человек. 

Сообщается, что наиболее плотная концентрация населения фиксируется в Самаркандской области, где проживают 4,2 млн человек. 

Также велико население Ферганской области. Здесь статистики насчитали более 4 млн человек. 

Самым малонаселенным регионом республики стала Сырдарьинская область, где зафиксировано менее 1 млн жителей. Около 1 млн узбекистанцев населяют Навоийскую область.

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