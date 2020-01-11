Вестник Кавказа

Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Екатерина Винник
Отдых на Бали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вы едете за границу в одиночку, потому что не замужем, или графики отпусков не совпадают, или на паломничество, или по работе. Рассказываем, в каких странах в 2025 году женщинам будет безопасно, а в какие лучше не отправляться без сопровождения мужчин.

Безопасно ли женщине ехать в Турцию?

Турция в целом считается безопасной страной для туристов, в том числе и тех, кто отправляется на отдых один или женской компанией. Женщине-туристу будет абсолютно комфортно и безопасно в Турции, в том числе и в Стамбуле,  при условии соблюдения некоторых правил, ведь все-таки страна мусульманская, а значит нужно с уважением относиться к ее традициям: 

  • одеваться лучше скромно и не вызывающе 
  • не стоит гулять по ночным улицам в малознакомых районах 
  • нужно внимательно следить за тем, что происходит вокруг, особенно в местах, где много людей и в общественном транспорте 
  • не стоит говорить с незнакомцами и тем более куда-то с ними идти 
  • не стоит пользоваться услугами непроверенных таксистов.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли ехать одной в Египет в 2025 году?

Египет - популярное направление для туристов и в целом считается безопасным, однако не стоит забывать о том, что страна граничит с Палестиной, которая в настоящее время находится в состоянии конфликта с Израилем. Женщине без сопровождения мужчины в Египет ехать можно, правда, при этом стоит соблюдать большую осторожность в общении с местными жителями, а также следовать ряду правил: 

  • как и Турция, Египет - преимущественно мусульманская страна, поэтому несмотря на климат, одежду лучше выбирать более скромную
  • чтобы избежать ненужного внимания со стороны мужчин-египтян в общественном транспорте, по Каиру, в частности, можно передвигаться на метро, где есть отдельные вагоны для женщин
  • на ”кэтколлинг” (неуместные и грубые комплименты от мужчин) лучше не обращать внимания, а в случае, если к вам начнут приставать, нужно чётко и громко ответить ”нет”
  • помнить о том, что в Египте много полицейских патрулей, и в случае возникновения какой-либо неприятной ситуации можно всегда обратиться к правоохранителям 
  • следует заранее знать, куда вы направляетесь и четко выстраивать свой маршрут
  • как и в Турции, не стоит гулять по Каиру, например, ночью и в одиночестве.
Персидский залив
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Японию 

Япония - одна из самых безопасных стран в мире, а Токио - один самых безопасных городов для туристов на планете. Япония страна, где уважают личное пространство и культуру, поэтому женщине, которая отправляется на отдых в эту азиатскую страну, будет комфортно. В Японии крайне мала вероятность того, что к женщинам пристанут на улице, кроме того, безопасность в японских городах контролируется полицией и системами наблюдения. Тем не менее не нужно забывать, что вы в другой стране, и терять бдительность. 

Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли поехать в Индию одной?

Многие женщины отправляются в Индию за духовным просветлением и обретением баланса, и не всегда такие путешествия можно назвать безопасными. Правда, во многих больших городах Индии улицы патрулируют женщины-полицейские, а вагоны в поездах разделены на женские и мужские.  Несмотря на то, что уровень преступности в стране в отношении женщин-туристов чрезвычайно низкий, чтобы не попасть в неприятную ситуацию помните, что: 

  • в небольших городах и местах паломничества не стоит одеваться слишком откровенно, чтобы не привлекать чрезмерное внимание местных жителей 
  • не нужно гулять одной поздно вечером, поскольку велика вероятность наткнуться на выпивающих мужчин 
  • не стоит здороваться за руку или обниматься с местными мужчинами - в индийской культуре такое поведение, тем более по отношению с незнакомцами, неприемлемо
  • в многолюдных местах лучше ходить, выставив локти наружу: так можно избежать чересчур тесного контакта с незнакомцами 
  • не нужно соглашаться фотографироваться с местными жителями, потому как сложно будет отказать всем желающим. 
Индийская ярмарка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Марокко в 2025 году?

Марокко довольно консервативная страна, поэтому женщинам-туристам, отправляющимся в это государство Северной Африки, не следует забывать о местном менталитете. В больших туристических городах, таких как Марракеш и Касабланка, отношение к девушкам, путешествующим без сопровождения мужчин, отношение более спокойное, чем в небольших городах и сельской местности. Чтобы чувствовать себя уверенно в Марокко, важно: 

  • не надевать вызывающую одежду, поскольку скромность в Марокко высоко ценится 
  • не соглашаться на сомнительные предложения 
  • игнорировать грубые обращения и призывы 
  • не стоит слишком долго смотреть местному жителю в глаза, поскольку это может быть неверно истолковано
  • будьте начеку, гуляя в многолюдных местах, например, на рынках
  • не гуляйте по вечерним улицам марокканских городов в одиночестве. 
Девушка в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли девушке одной ехать в Дубай?

ОАЭ, в том числе и Дубай, как и Япония, считаются одним из самых безопасных направлений для женщин-туристов. К женщинам, в том числе и путешественницам, относятся с уважением, а на улицах Дубая безопасно в любое время суток, даже ночью. Правда, отправляясь в Эмираты, важно помнить о том, что это мусульманская страна, а значит нужно уважать её традиции и культуру: 

  • в первую очередь это касается одежды - она не должна быть вызывающей, а при посещении мечетей нужно обязательно покрывать голову
  • кроме того, стоит воздержаться от посещения неизвестных локаций вечером и ночью
  • в такси не надо садиться на переднее сидение и вовлекаться в беседу с мужчиной-таксистом, поскольку этом может быть неверно интерпретировано. 
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Таиланд?

Таиланд в целом безопасная страна для путешественников, в том числе и женщин-туристов, однако лучше воздержаться от посещения провинций Яла, Паттани и Наратхиват на юге из-за повстанческой активности в них. Также стоит придерживаться следующих правил: 

  • заказывать такси лучше через приложение, в котором указываются данные о водителях
  • внимательно следить за сумками и личными вещами - в Таиланде нередко обкрадывают именно женщин, притом с мопедов 
  • ни в коем случае не пить алкоголь с незнакомцами, поскольку в него могут подмешать запрещённые вещества с целью ограбления или сексуального насилия
  • с осторожностью общаться с другими иностранцами, поскольку в Таиланд приезжают не только затем, чтобы отдохнуть, но и чтобы нажиться на доверчивых туристах, в первую очередь, женщинах. 

Самые опасные страны для женщин 2025 

По большому счету любая страна в мире, даже самая безопасная, требует от путешественниц большей бдительности и внимательности. Тем не менее есть ряд стран, куда женщинам в 2025 одним однозначно ехать не стоит. Среди них: 

  • большинство стран Африки 
  • Афганистан 
  • Йемен 
  • Сирия
  • Ирак
  • Гаити 
  • Пакистан 
  • Палестина 
  • Мадагаскар 
  • Мексика 
  • Иран 
  • Гватемала 
  • Бангладеш 
  • Ливия
  • Филиппины. 
Туристы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как женщине обеспечить свою безопасность в путешествии?

Отправляясь в путешествие, женщина, в первую очередь, должна сама позаботиться о своей безопасности, а также о безопасности тех, с кем она собирается в зарубежную страну, будь то дети или родители. На что нужно обратить внимание, собираясь в поездку и находясь за рубежом: 

  • важно уведомить близких о том, куда вы собираетесь: где остановитесь, какие города собираетесь посетить, когда возвращаетесь 
  • заранее продумать маршрут, чтобы не выглядеть потерянной на улицах незнакомого города и не вызывать излишнее внимание со стороны нежелательных лиц 
  • пользоваться безопасными видами транспорта 
  • не гулять одной по ночам 
  • скромно одеваться и не злоупотреблять макияжем (в любой стране) 
  • не связываться с подозрительными личностями, будь то местные жители или иностранцы 
  • знать и не нарушать местные законы 
  • иметь наличные деньги 
  • арендовать безопасное проверенное жилье, не забывать запирать номер, квартиру/дом
  • проверить номер, квартиру/дом на наличие скрытых камер 
  • взять с собой в путешествие необходимые лекарства/средства гигиены 
  • записать номера экстренных служб страны, в которую вы собираетесь, а также посольства/консульства Российской Федерации. 

К сожалению, женщины более уязвимы, чем мужчины, во всех странах мира, об этом необходимо помнить и всегда быть начеку, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в незнакомом государстве. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган посетит Сирию перед месяцем Рамадан - СМИ

Эрдоган посетит Сирию перед месяцем Рамадан - СМИ

Временный президент Сирии прилетит в Турцию завтра

Временный президент Сирии прилетит в Турцию завтра

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

Делегация из России прибыла в Сирию

Делегация из России прибыла в Сирию

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы