Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Безопасно ли женщине ехать в Турцию?
Турция в целом считается безопасной страной для туристов, в том числе и тех, кто отправляется на отдых один или женской компанией. Женщине-туристу будет абсолютно комфортно и безопасно в Турции, в том числе и в Стамбуле, при условии соблюдения некоторых правил, ведь все-таки страна мусульманская, а значит нужно с уважением относиться к ее традициям:
- одеваться лучше скромно и не вызывающе
- не стоит гулять по ночным улицам в малознакомых районах
- нужно внимательно следить за тем, что происходит вокруг, особенно в местах, где много людей и в общественном транспорте
- не стоит говорить с незнакомцами и тем более куда-то с ними идти
- не стоит пользоваться услугами непроверенных таксистов.
Стоит ли ехать одной в Египет в 2025 году?
Египет - популярное направление для туристов и в целом считается безопасным, однако не стоит забывать о том, что страна граничит с Палестиной, которая в настоящее время находится в состоянии конфликта с Израилем. Женщине без сопровождения мужчины в Египет ехать можно, правда, при этом стоит соблюдать большую осторожность в общении с местными жителями, а также следовать ряду правил:
- как и Турция, Египет - преимущественно мусульманская страна, поэтому несмотря на климат, одежду лучше выбирать более скромную
- чтобы избежать ненужного внимания со стороны мужчин-египтян в общественном транспорте, по Каиру, в частности, можно передвигаться на метро, где есть отдельные вагоны для женщин
- на ”кэтколлинг” (неуместные и грубые комплименты от мужчин) лучше не обращать внимания, а в случае, если к вам начнут приставать, нужно чётко и громко ответить ”нет”
- помнить о том, что в Египте много полицейских патрулей, и в случае возникновения какой-либо неприятной ситуации можно всегда обратиться к правоохранителям
- следует заранее знать, куда вы направляетесь и четко выстраивать свой маршрут
- как и в Турции, не стоит гулять по Каиру, например, ночью и в одиночестве.
Безопасно ли женщине ехать в Японию
Япония - одна из самых безопасных стран в мире, а Токио - один самых безопасных городов для туристов на планете. Япония страна, где уважают личное пространство и культуру, поэтому женщине, которая отправляется на отдых в эту азиатскую страну, будет комфортно. В Японии крайне мала вероятность того, что к женщинам пристанут на улице, кроме того, безопасность в японских городах контролируется полицией и системами наблюдения. Тем не менее не нужно забывать, что вы в другой стране, и терять бдительность.
Можно ли поехать в Индию одной?
Многие женщины отправляются в Индию за духовным просветлением и обретением баланса, и не всегда такие путешествия можно назвать безопасными. Правда, во многих больших городах Индии улицы патрулируют женщины-полицейские, а вагоны в поездах разделены на женские и мужские. Несмотря на то, что уровень преступности в стране в отношении женщин-туристов чрезвычайно низкий, чтобы не попасть в неприятную ситуацию помните, что:
- в небольших городах и местах паломничества не стоит одеваться слишком откровенно, чтобы не привлекать чрезмерное внимание местных жителей
- не нужно гулять одной поздно вечером, поскольку велика вероятность наткнуться на выпивающих мужчин
- не стоит здороваться за руку или обниматься с местными мужчинами - в индийской культуре такое поведение, тем более по отношению с незнакомцами, неприемлемо
- в многолюдных местах лучше ходить, выставив локти наружу: так можно избежать чересчур тесного контакта с незнакомцами
- не нужно соглашаться фотографироваться с местными жителями, потому как сложно будет отказать всем желающим.
Безопасно ли женщине ехать в Марокко в 2025 году?
Марокко довольно консервативная страна, поэтому женщинам-туристам, отправляющимся в это государство Северной Африки, не следует забывать о местном менталитете. В больших туристических городах, таких как Марракеш и Касабланка, отношение к девушкам, путешествующим без сопровождения мужчин, отношение более спокойное, чем в небольших городах и сельской местности. Чтобы чувствовать себя уверенно в Марокко, важно:
- не надевать вызывающую одежду, поскольку скромность в Марокко высоко ценится
- не соглашаться на сомнительные предложения
- игнорировать грубые обращения и призывы
- не стоит слишком долго смотреть местному жителю в глаза, поскольку это может быть неверно истолковано
- будьте начеку, гуляя в многолюдных местах, например, на рынках
- не гуляйте по вечерним улицам марокканских городов в одиночестве.
Можно ли девушке одной ехать в Дубай?
ОАЭ, в том числе и Дубай, как и Япония, считаются одним из самых безопасных направлений для женщин-туристов. К женщинам, в том числе и путешественницам, относятся с уважением, а на улицах Дубая безопасно в любое время суток, даже ночью. Правда, отправляясь в Эмираты, важно помнить о том, что это мусульманская страна, а значит нужно уважать её традиции и культуру:
- в первую очередь это касается одежды - она не должна быть вызывающей, а при посещении мечетей нужно обязательно покрывать голову
- кроме того, стоит воздержаться от посещения неизвестных локаций вечером и ночью
- в такси не надо садиться на переднее сидение и вовлекаться в беседу с мужчиной-таксистом, поскольку этом может быть неверно интерпретировано.
Безопасно ли женщине ехать в Таиланд?
Таиланд в целом безопасная страна для путешественников, в том числе и женщин-туристов, однако лучше воздержаться от посещения провинций Яла, Паттани и Наратхиват на юге из-за повстанческой активности в них. Также стоит придерживаться следующих правил:
- заказывать такси лучше через приложение, в котором указываются данные о водителях
- внимательно следить за сумками и личными вещами - в Таиланде нередко обкрадывают именно женщин, притом с мопедов
- ни в коем случае не пить алкоголь с незнакомцами, поскольку в него могут подмешать запрещённые вещества с целью ограбления или сексуального насилия
- с осторожностью общаться с другими иностранцами, поскольку в Таиланд приезжают не только затем, чтобы отдохнуть, но и чтобы нажиться на доверчивых туристах, в первую очередь, женщинах.
Самые опасные страны для женщин 2025
По большому счету любая страна в мире, даже самая безопасная, требует от путешественниц большей бдительности и внимательности. Тем не менее есть ряд стран, куда женщинам в 2025 одним однозначно ехать не стоит. Среди них:
- большинство стран Африки
- Афганистан
- Йемен
- Сирия
- Ирак
- Гаити
- Пакистан
- Палестина
- Мадагаскар
- Мексика
- Иран
- Гватемала
- Бангладеш
- Ливия
- Филиппины.
Как женщине обеспечить свою безопасность в путешествии?
Отправляясь в путешествие, женщина, в первую очередь, должна сама позаботиться о своей безопасности, а также о безопасности тех, с кем она собирается в зарубежную страну, будь то дети или родители. На что нужно обратить внимание, собираясь в поездку и находясь за рубежом:
- важно уведомить близких о том, куда вы собираетесь: где остановитесь, какие города собираетесь посетить, когда возвращаетесь
- заранее продумать маршрут, чтобы не выглядеть потерянной на улицах незнакомого города и не вызывать излишнее внимание со стороны нежелательных лиц
- пользоваться безопасными видами транспорта
- не гулять одной по ночам
- скромно одеваться и не злоупотреблять макияжем (в любой стране)
- не связываться с подозрительными личностями, будь то местные жители или иностранцы
- знать и не нарушать местные законы
- иметь наличные деньги
- арендовать безопасное проверенное жилье, не забывать запирать номер, квартиру/дом
- проверить номер, квартиру/дом на наличие скрытых камер
- взять с собой в путешествие необходимые лекарства/средства гигиены
- записать номера экстренных служб страны, в которую вы собираетесь, а также посольства/консульства Российской Федерации.
К сожалению, женщины более уязвимы, чем мужчины, во всех странах мира, об этом необходимо помнить и всегда быть начеку, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в незнакомом государстве.