Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Вы едете за границу в одиночку, потому что не замужем, или графики отпусков не совпадают, или на паломничество, или по работе. Рассказываем, в каких странах в 2025 году женщинам будет безопасно, а в какие лучше не отправляться без сопровождения мужчин.

Безопасно ли женщине ехать в Турцию?

Турция в целом считается безопасной страной для туристов, в том числе и тех, кто отправляется на отдых один или женской компанией. Женщине-туристу будет абсолютно комфортно и безопасно в Турции, в том числе и в Стамбуле, при условии соблюдения некоторых правил, ведь все-таки страна мусульманская, а значит нужно с уважением относиться к ее традициям:

одеваться лучше скромно и не вызывающе

не стоит гулять по ночным улицам в малознакомых районах

нужно внимательно следить за тем, что происходит вокруг, особенно в местах, где много людей и в общественном транспорте

не стоит говорить с незнакомцами и тем более куда-то с ними идти

не стоит пользоваться услугами непроверенных таксистов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли ехать одной в Египет в 2025 году?

Египет - популярное направление для туристов и в целом считается безопасным, однако не стоит забывать о том, что страна граничит с Палестиной, которая в настоящее время находится в состоянии конфликта с Израилем. Женщине без сопровождения мужчины в Египет ехать можно, правда, при этом стоит соблюдать большую осторожность в общении с местными жителями, а также следовать ряду правил:

как и Турция, Египет - преимущественно мусульманская страна, поэтому несмотря на климат, одежду лучше выбирать более скромную

чтобы избежать ненужного внимания со стороны мужчин-египтян в общественном транспорте, по Каиру, в частности, можно передвигаться на метро, где есть отдельные вагоны для женщин

на ”кэтколлинг” (неуместные и грубые комплименты от мужчин) лучше не обращать внимания, а в случае, если к вам начнут приставать, нужно чётко и громко ответить ”нет”

помнить о том, что в Египте много полицейских патрулей, и в случае возникновения какой-либо неприятной ситуации можно всегда обратиться к правоохранителям

следует заранее знать, куда вы направляетесь и четко выстраивать свой маршрут

как и в Турции, не стоит гулять по Каиру, например, ночью и в одиночестве.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Японию

Япония - одна из самых безопасных стран в мире, а Токио - один самых безопасных городов для туристов на планете. Япония страна, где уважают личное пространство и культуру, поэтому женщине, которая отправляется на отдых в эту азиатскую страну, будет комфортно. В Японии крайне мала вероятность того, что к женщинам пристанут на улице, кроме того, безопасность в японских городах контролируется полицией и системами наблюдения. Тем не менее не нужно забывать, что вы в другой стране, и терять бдительность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли поехать в Индию одной?

Многие женщины отправляются в Индию за духовным просветлением и обретением баланса, и не всегда такие путешествия можно назвать безопасными. Правда, во многих больших городах Индии улицы патрулируют женщины-полицейские, а вагоны в поездах разделены на женские и мужские. Несмотря на то, что уровень преступности в стране в отношении женщин-туристов чрезвычайно низкий, чтобы не попасть в неприятную ситуацию помните, что:

в небольших городах и местах паломничества не стоит одеваться слишком откровенно, чтобы не привлекать чрезмерное внимание местных жителей

не нужно гулять одной поздно вечером, поскольку велика вероятность наткнуться на выпивающих мужчин

не стоит здороваться за руку или обниматься с местными мужчинами - в индийской культуре такое поведение, тем более по отношению с незнакомцами, неприемлемо

в многолюдных местах лучше ходить, выставив локти наружу: так можно избежать чересчур тесного контакта с незнакомцами

не нужно соглашаться фотографироваться с местными жителями, потому как сложно будет отказать всем желающим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Марокко в 2025 году?

Марокко довольно консервативная страна, поэтому женщинам-туристам, отправляющимся в это государство Северной Африки, не следует забывать о местном менталитете. В больших туристических городах, таких как Марракеш и Касабланка, отношение к девушкам, путешествующим без сопровождения мужчин, отношение более спокойное, чем в небольших городах и сельской местности. Чтобы чувствовать себя уверенно в Марокко, важно:

не надевать вызывающую одежду, поскольку скромность в Марокко высоко ценится

не соглашаться на сомнительные предложения

игнорировать грубые обращения и призывы

не стоит слишком долго смотреть местному жителю в глаза, поскольку это может быть неверно истолковано

будьте начеку, гуляя в многолюдных местах, например, на рынках

не гуляйте по вечерним улицам марокканских городов в одиночестве.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли девушке одной ехать в Дубай?

ОАЭ, в том числе и Дубай, как и Япония, считаются одним из самых безопасных направлений для женщин-туристов. К женщинам, в том числе и путешественницам, относятся с уважением, а на улицах Дубая безопасно в любое время суток, даже ночью. Правда, отправляясь в Эмираты, важно помнить о том, что это мусульманская страна, а значит нужно уважать её традиции и культуру:

в первую очередь это касается одежды - она не должна быть вызывающей, а при посещении мечетей нужно обязательно покрывать голову

кроме того, стоит воздержаться от посещения неизвестных локаций вечером и ночью

в такси не надо садиться на переднее сидение и вовлекаться в беседу с мужчиной-таксистом, поскольку этом может быть неверно интерпретировано.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли женщине ехать в Таиланд?

Таиланд в целом безопасная страна для путешественников, в том числе и женщин-туристов, однако лучше воздержаться от посещения провинций Яла, Паттани и Наратхиват на юге из-за повстанческой активности в них. Также стоит придерживаться следующих правил:

заказывать такси лучше через приложение, в котором указываются данные о водителях

внимательно следить за сумками и личными вещами - в Таиланде нередко обкрадывают именно женщин, притом с мопедов

ни в коем случае не пить алкоголь с незнакомцами, поскольку в него могут подмешать запрещённые вещества с целью ограбления или сексуального насилия

с осторожностью общаться с другими иностранцами, поскольку в Таиланд приезжают не только затем, чтобы отдохнуть, но и чтобы нажиться на доверчивых туристах, в первую очередь, женщинах.

Самые опасные страны для женщин 2025

По большому счету любая страна в мире, даже самая безопасная, требует от путешественниц большей бдительности и внимательности. Тем не менее есть ряд стран, куда женщинам в 2025 одним однозначно ехать не стоит. Среди них:

большинство стран Африки

Афганистан

Йемен

Сирия

Ирак

Гаити

Пакистан

Палестина

Мадагаскар

Мексика

Иран

Гватемала

Бангладеш

Ливия

Филиппины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как женщине обеспечить свою безопасность в путешествии?

Отправляясь в путешествие, женщина, в первую очередь, должна сама позаботиться о своей безопасности, а также о безопасности тех, с кем она собирается в зарубежную страну, будь то дети или родители. На что нужно обратить внимание, собираясь в поездку и находясь за рубежом:

важно уведомить близких о том, куда вы собираетесь: где остановитесь, какие города собираетесь посетить, когда возвращаетесь

заранее продумать маршрут, чтобы не выглядеть потерянной на улицах незнакомого города и не вызывать излишнее внимание со стороны нежелательных лиц

пользоваться безопасными видами транспорта

не гулять одной по ночам

скромно одеваться и не злоупотреблять макияжем (в любой стране)

не связываться с подозрительными личностями, будь то местные жители или иностранцы

знать и не нарушать местные законы

иметь наличные деньги

арендовать безопасное проверенное жилье, не забывать запирать номер, квартиру/дом

проверить номер, квартиру/дом на наличие скрытых камер

взять с собой в путешествие необходимые лекарства/средства гигиены

записать номера экстренных служб страны, в которую вы собираетесь, а также посольства/консульства Российской Федерации.

К сожалению, женщины более уязвимы, чем мужчины, во всех странах мира, об этом необходимо помнить и всегда быть начеку, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в незнакомом государстве.