Азербайджан председательствует в СВМДА: перспективы и региональные инициативы

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

В декабре 2024 года Азербайджан принял председательство в СВМДА на 2024–2026 годы. Расположенная в стратегически важном регионе страна занимает ключевые позиции в международных энергетических проектах, транспортных маршрутах и инициативах, направленных на обеспечение безопасности.

Что такое СВМДА?

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) представляет собой международную платформу, ориентированную на укрепление сотрудничества для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе. Этот форум основан на признании неразрывной связи между стабильностью в Азии и глобальным миропорядком. Государства-участники разделяют мнение касательно того, что ключом к достижению безопасности является диалог и взаимодействие, способствующие формированию единого пространства, где страны мирно сосуществуют и развиваются.

За идеей создание СВМДА стояло стремление сформировать действенный механизм для поддержания мира и стабильности в Азии. В то время, как в других регионах мира уже существовали подобные структуры, в Азии их не было, а предыдущие попытки создания такого рода площадок не дали результата. Однако, инициатива получила широкую поддержку со стороны азиатских государств, которые сочли создание подобного форума актуальной необходимостью.

На данный момент организация объединяет 28 государств. Помимо этого, статус наблюдателя в СВМДА имеют 10 стран, а также ряд международных структур, включая ООН, ОБСЕ, Международную организацию по миграции, Лигу арабских государств и ТЮРКПА.

Азербайджан в СВМДА

Азербайджан играет важную роль в деятельности СВМДА, выступая координатором мер, направленных на развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров. Он заинтересован в укреплении мер доверия, особенно в свете урегулирования после Второй Карабахской войны. СВМДА, в свою очередь, предоставляет площадку для обсуждения вопросов региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью. Что касается экономического сотрудничества, СВМДА способствует продвижению интересов страны в сферах энергетики, транспорта и торговли. Помимо этого, в рамках СВМДА Азербайджан участвует в инициативах, направленных на укрепление межкультурного диалога, защиты исторического наследия и развития образования. Баку неоднократно становился площадкой для международных конференций, посвященных межкультурному диалогу.

Председательство Азербайджана в СВМДА открывает перед страной новые возможности в контексте усиления ее влияния на региональные процессы:

способствует укреплению дипломатических связей страны и расширению международного сотрудничества

усиливает его позиции в качестве ключевого посредника в сфере региональной безопасности, а также поможет в продвижении национальных экономических инициатив, включая инфраструктурные и транспортные проекты

способствует углублению взаимодействия со странами Азии в вопросах энергетики, торговли и инвестиций, а также активизации культурных и гуманитарных программ под эгидой СВМДА.

В этом контексте урегулирования региональных конфликтов Азербайджан выступает за диалог и меры доверия как основу мирного урегулирования споров, поддерживает инициативы по предотвращению эскалации вооруженных столкновений и укреплению стабильности в регион, работает над созданием международных партнерств, способствующих долгосрочному миру и экономическому развитию.

План СВМДА на 2025 год

План реализации мер доверия СВМДА на 2025 год включает 44 мероприятия, из которых примерно 20 предложены Азербайджаном. Эти мероприятия охватывают все пять ключевых направлений работы СВМДА: экономическое, экологическое, гуманитарное, военно-политическое и новое измерение вызовов и угроз. Инициативы Азербайджана направлены на создание всестороннего диалога и сотрудничества, укрепляя многосторонность и учитывая интересы всех государств.

Среди запланированных инициатив выделяются несколько ключевых направлений:

Взаимодействие в сфере экономики и цифровизации. С этой целью запланированы Конференция руководителей портов стран СВМДА, нацеленная на развитие и усиление региональной взаимосвязанности и транспортной инфраструктуры, Форум по цифровой трансформации и инновациям, целью которого станет распространение и использование передовых технологий, а также выставка МСП в рамках ежегодного заседания Делового совета СВМДА, являющаяся платформой для обмена практическими знаниями в сфере малого и среднего бизнеса. Для развития сотрудничества в сфере экологической устойчивости и продовольственной безопасности запланированы реализация проекта "Зеленый туризм замкнутого цикла", который ориентирован на поддержку экологической устойчивости и развитие культурного обмена, а также Международного саммита по практикам сельского хозяйства. Для развития взаимодействия в сфере культуры и инноваций запланировано проведение Конференции по охране культурного наследия, нацеленное на сохранение общих ценностей и традиций стран-участниц, а также Конкурса по искусственному интеллекту в искусстве, способствующего интеграции технологий в культурную сферу. Для развития молодежных инициатив, запланировано проведение мероприятия "ЦУР в действии" в рамках ежегодного заседания Молодежного совета СВМДА, которое предполагает распространение повестки устойчивого развития среди молодежи. По словам Генерального секретаря СВМДА Кайрата Сарыбайа, в контексте развития гуманитарных и социальных программ в рамках СВМДА Азербайджан уделяет особое внимание молодежной политике, правам женщин, сфере науки и образования, межчеловеческим контактам и диалогу цивилизаций. Помимо этого, в повестку дня председательства Азербайджана включены такие вопросы, как укрепление сотрудничества в сфере науки и образования посредством создания Партнерской сети ведущих университетов. Эта инициатива ориентирована на активное вовлечение СВМДА в научно-образовательную сферу. В качестве председателя Азербайджан рассматривает СВМДА как эффективную платформу для укрепления стабильности и улучшения качества жизни. Что касается вопроса безопасности, борьба с терроризмом продолжает оставаться одним из важных аспектов деятельности СВМДА. Этот вопрос включен в раздел "Новые вызовы и угрозы" Каталога мер доверия, и государства-члены активно вовлечены в процесс обмена опытом, развивая сотрудничество в данной области. С 2021 года кибербезопасность стала важным направлением взаимодействия в рамках СВМДА после включения данной темы в Каталог мер доверия. В рамках своего председательства Азербайджан планирует в 2025 году организовать тренинги для специалистов по кибербезопасности и инициировать разработку совместного плана действий по защите персональных данных. Азербайджан планирует внедрить гуманитарное разминирование как новую меру доверия в рамках СВМДА, сосредоточив внимание на обмене передовым опытом, учитывая актуальность этой проблемы для многих стран Азии, сталкивающихся с минным загрязнением.

Председательство Азербайджана ознаменует начало новой эры, которая будет определяться двумя важными преобразованиями: процессом трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и значительными изменениями в геополитическом и экономическом контексте. В этом процессе особое внимание уделяется взаимодействию и единству Азии, которая все более утверждается как центр глобального роста, инноваций и политического влияния.

Участие Азербайджана в СВМДА станет важной составляющей его внешнеполитической стратегии. Благодаря этой платформе страна укрепляет дипломатические связи, развивает экономическое сотрудничество и вносит вклад в обеспечение стабильности в регионе. Председательство в СВМДА станет важным шагом в реализации национальных интересов Азербайджана, повышая его роль в международных делах, укрепляя его имидж как ответственного и влиятельного игрока на международной арене.