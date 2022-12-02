Самый роскошный поезд на Востоке: саудовская ”Мечта пустыни”

Саудовская Аравия, открывшая свои двери для туристов в 2019 году, не перестает удивлять новыми проектами, многие из которых кажутся фантастическими. Очередной эксклюзив от ближневосточного королевства - роскошный поезд, который начнет курсировать со второй половины следующего года. Расскажем, какая она, ”Мечта пустыни”, в видении Саудовской Аравии.

Новый проект Саудовской Аравии

В конце января государственная компания Саудовские железные дороги совместно с итальянской компанией Arsenale, которая специализируется на создании люкс-продуктов гостиничного бизнеса, показала финальный дизайн будущего пятизвёздочного поезда ”Мечта пустыни” (Dream of the Desert). Соглашение о создании эксклюзивного поезда было подписано между Саудовской Аравией и итальянской компанией еще в прошлом году, а стоимость проекта составила более $ 53 млн.

© Фото: arsenalegroup.com

Зачем Саудовской Аравии ”Мечта пустыни”?

Роскошный поезд ”Мечта пустыни” - это возможность дальнейшего продвижения туризма в Саудовской Аравии, которая в рамках ”Видения-2030”, стратегии развития королевства, стремится сократить зависимость от экспорта энергоресурсов за счёт освоения других отраслей экономики. Саудовский лакшери-поезд, который начнёт курсировать во второй половине 2026 года, в первую очередь, рассчитан на тех, кто предпочитает так называемые медленные путешествия и ценит сам процесс, а не конечную цель отдыха.

Каким будет роскошный поезд в Саудовской Аравии?

”Мечта пустыни” будет состоять из 14 вагонов и 34 купе, где смогут одновременно разместиться 68 пассажиров. Поезд будет оборудован вагоном-рестораном и лаунж-баром, гостям будут доступны дополнительные услуги по предварительному заказу. По словам исполнительного директора компании Arsenale, тех, кто купит билет на ”Мечту пустыни”, ожидает эксклюзивный иммерсивный опыт, гостеприимство мирового уровня и возможность познакомиться с богатыми культурными традициями Саудовской Аравии.

© Фото: arsenalegroup.com

Кто придумал интерьер ”Мечты пустыни”?

Главный дизайнер интерьеров нового саудовского поезда, Алин Асман д”Амман, 50-летняя уроженка Бейрута, в числе проектов которой дизайн пятизвездочного ”Отеля Крийон” в Париже и ”Ориент-Экспресс” отеля в Венеции. Создавая дизайн для ”Мечты пустыни” Асман д’Амман вдохновлялась пустынными ландшафтами, красотой первозданной природы Саудовской Аравии, а также традиционной архитектурой королевства, которая нашла своё отражение в роскошных интерьерах саудовского поезда.

Куда поедет саудовский поезд за $50 млн?

По задумке Саудовской Аравии, в настоящий момент активно развивающей железнодорожный транспорт в стране, треть которой представлена пустынями, длина маршрута нового (и первого в королевстве) роскошного поезда для туристов составит почти 1300 километров. Двухдневное медленное путешествие будет начинаться в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, а завершаться на границе с Иорданией. Поезд будет проходить через город Хаиль, округ Эль-Касим и королевский заповедник имени Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в округе Эль-Джауф. Пункт назначения - город Эль-Курьят. Гости роскошного поезда смогут насладиться природными красотами королевства, в том числе и теми, что входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Фото: arsenalegroup.com

Сколько будут стоить билеты на ”Мечту пустыни”?

Сколько будет стоить прокатиться на саудовском роскошном поезде ”Мечта пустыни”, пока неизвестно. Цена билетов на другой лакшери-поезд от компании Arsenale для Италии, La Dolce Vita Orient Express (Восточный экспресс Сладкая жизнь), который начнёт курсировать этой весной, стартует от $3800.