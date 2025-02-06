В ДТП с маршруткой в Дагестана пострадали 15 человек

Названо число пострадавших в аварии с участием маршрутной "Газели" в Дагестане. В ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое малолетних.

Минздрав Дагестана уточнил информацию по погибшим и пострадавшим в аварии в районе села Львовское этим вечером.

"В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадало 15 человек, из них - двое детей 2 и 4 лет. Ещё одна женщина погибла на месте"

– сообщение

Ранее была информация о том, что погибли два человека. Все пострадавшие направлены в больницы - Бабаюрта и Махачкалы, дети госпитализированы в Детскую РКБ.

По факту автомобильной аварии организована проверка, по ее итогу будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Дагестану.