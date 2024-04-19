Вестник Кавказа

Каладзе: ЕС не может отказаться от безвиза с Грузией

Каха Каладзе
© Фото: сайт мэрии Тбилиси
Европарламент ранее осудил намерение грузинских властей принять закон об иноагентах. ЕП выступает за пересмотр безвизва с Грузией, если страна не откажется от намерения принять этот закон.

Евросоюз может пересмотреть либерализацию визового режима с Грузией только при согласии всех 27 стран-членов. Об этом заявил генсек правящей партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Для начала процесса, не говоря уже об отмене визалиберализации, нужно согласие 27 стран-членов. К счастью, в европейской бюрократии еще есть здоровые политические силы, которые не дадут толчок подобному позорному шагу"

 

– представитель "Грузинской мечты"

Он подчеркнул, что резолюция, принятая Европарламентом, никак не угрожает республике.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросовет не приступать к переговорам о присоединении Грузии к ЕС до тех пор, пока руководство страны не откажется от законопроекта об иноагентах. В поправках к резолюции также сказано о необходимости пересмотреть безвиз с Грузией, освободить экс-главу государства Михаила Саакашвили и принять санкции в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

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