Неделя протестов против закона об иноагентах в Грузии: итоги

Закон об иноагентах седьмой день подряд выводит на улицы Тбилиси недовольных этим документом. В 2023 году аналогичный законопроект пришлось отозвать из-за беспорядков. Сейчас же правящая "Грузинская мечта" игнорирует протесты: 17 апреля закон был принят в первом чтении.

Протесты против закона об иноагентах в Грузии продолжаются уже неделю.

Сегодня седьмой день подряд противники этого законопроекта собираются у здания парламента на проспекте Руставели, сообщает Sputnik Грузия. Они стоят с грузинскими флагами и плакатами. В целом обстановка на месте, как следует из опубликованного видео, вполне спокойная.

Между тем, в первые дни протестов между демонстрантами и стражами порядка возникали стычки, полиции приходилось задействовать водометы и слезоточивый газ.

В первый день митингов, 15 апреля, пострадал один правоохранитель, и достаточно серьезно – он был госпитализирован. Полицейские в этот день задержали 14 митингующих.

Во вторник протестующие стали бросать в силовиков камни и бутылки. Ранены были четверо полицейских, госпитализирован один из них. Задержаны по итогам акции 11 человек.

В среду число задержанных уменьшилось до двух, у одного из них нашли нож.

В пятницу итоги протестов подвел глава МВД. Вахтанг Гомелаури сообщил, что задержаны были в общей сложности 40 человек.

Принятие закона об иноагентах

Несмотря на протесты, в среду законопроект был принят парламентом в первом чтении. Впереди еще два чтения. После третьего (окончательного) он будет передан президенту, который, согласно Конституции, либо подписывает его, либо возвращает в парламент с замечаниями. Парламент может принять их во внимание, а может и снова поставить закон на голосование в исходном варианте. Если большинство его поддержит, то закон считается принятым. Обязанность президента по публикации закона может взять на себя спикер парламента (если президент откажется это делать).

Таким образом, вето, которое Саломе Зурабишвили хочет наложить на закон об иноагентах, может быть преодолено парламентом, и закон будет принят.

Позиция Запада

США и ЕС негативно отнеслись к законопроекту, предупредив, что его принятие может негативно отразиться на процессе евроинтеграции Грузии, уже получивший статус кандидата.

На это председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что в любом случае пока ни Грузия не готова стать членом ЕС, ни сам Евросоюз не готов к расширению. Однако, если ситуация изменится, и членство в ЕС станет осязаемой перспективой, то закон об иноагентах, по словам политика, может быть отменен или пересмотрен.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра организаций, которые проводят интересы иностранной силы. К ним будут относиться СМИ и НПО, финансирование которых минимум на одну пятую поступает из-за рубежа.

Таким организациям надо будет раз в год подавать декларацию. Других требований к ним предъявляться не будет.

Физические лица в реестр попадать не будут ни в каком случае.