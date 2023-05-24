Ставрополь затопили грозовые ливни

Опубликовано: 14:15, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многоэтажки и частные дома были частично подтоплены в Ставрополе после ливня. На местах ведутся восстановительные работы.

В Ставрополе после сильного ливня, обрушившегося на город в ночь со вторника на среду оказались подтоплены и многоэтажки, и частные дома. Также жители обращались к коммунальщикам с просьбами убрать поломанные ветви деревьев. На ряде объектов было отключено электричество.

«На телефон городской единой дежурно-диспетчерской службы поступила 71 заявка. Из этих обращений 45 связаны с падением веток и деревьев. Также жители рассказали о выключении света и подтоплении многоквартирных домов и частного сектора»

– мэр города Иван Ульянченко

По данным коммунальных служб, за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков.