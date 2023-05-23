На Ставрополье введен режим ПГ из-за непогоды

Опубликовано: 20:20, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие часы на Ставрополье придут гроза, град и шквалистый ветер. В регионе введен режим повышенной готовности.

В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности после прогноза о том, что в ближайшее время в регион придет непогода.

Распоряжение о введении режима повышенной готовности подписал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 23 мая 2023 года до особого распоряжения режим повышенной готовности"

– распоряжение губернатора Ставрополья.

В этой связи главы округов обязаны сообщать населению региона актуальные данные о ситуации.