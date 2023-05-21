В Москве в воскресенье обещаются грозы и сильный порывистый ветер. МЧС просит автомобилистов и горожан проявлять осторожность до 18.00.
Сегодня в столичном регионе прогнозируются осадки и ветреная погода, температура воздуха до плюс 19.
Пасмурно, местами грозы и дожди, ветер с порывами до 15 м/с - такой прогноз погоды на воскресенье дали специалисты. В Москве днем будет около плюс 17-19, в Подмосковье может быть чуть теплее - до плюс 22.
Синоптики предупреждают об усилении ветра и дождях с 9.00 до 18.00.
В связи с такими метеоусловиями с призывом к населению выступили ГУ МЧС России по Москве и Дептранс города. Столичных жителей и гостей просят соблюдать осторожность, автомобилистов - не нарушать дистанцию и скоростной режим и быть внимательными в непогоду.