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МЧС: непогода в Москве продлится до шести вечера

МЧС: непогода в Москве продлится до шести вечера
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве в воскресенье обещаются грозы и сильный порывистый ветер. МЧС просит автомобилистов и горожан проявлять осторожность до 18.00.

Сегодня в столичном регионе прогнозируются осадки и ветреная погода, температура воздуха до плюс 19.

Пасмурно, местами грозы и дожди, ветер с порывами до 15 м/с - такой прогноз погоды на воскресенье дали специалисты. В Москве днем будет около плюс 17-19, в Подмосковье может быть чуть теплее - до плюс 22.

Синоптики предупреждают об усилении ветра и дождях с 9.00 до 18.00.

В связи с такими метеоусловиями с призывом к населению выступили ГУ МЧС России по Москве и Дептранс города. Столичных жителей и гостей просят соблюдать осторожность, автомобилистов - не нарушать дистанцию и скоростной режим и быть внимательными в непогоду.

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