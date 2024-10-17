Атмосферное давление в Москве рухнет сразу на 20 мм

К концу рабочей недели в столичном регионе резко снизится атмосферное давление. В настоящее время оно превышает норму и составляет 760 мм.

Обвал атмосферного давления ждет Москву на этой неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сегодня в столице давление составляет 760 мм ртутного столба при норме 746 мм.

"К пятнице очень резко изменится давление, по одним расчетам, оно упадет на 15 мм ртутного столба, по другим - даже на 20 мм"

– Вильфанд

Смена уровня атмосферного давления почти не повлияет на температуру в мегаполисе - по ночам ожидается около нуля, в дневные часы - небольшой плюс, 1-6 градусов тепла.

После резкого падения давления оно вновь начнет постепенно подниматься, добавил специалист, передает ТАСС.