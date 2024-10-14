Как почти рекордный снег засыпал Москву?

Снег окутал Москву белым покрывалом – за сутки снежный покров достиг почти рекордной отметки 6 см. Показываем на фото, как выглядит Москва в снегу.

Зима пришла накануне в Москву, а сегодня утвердилась в российской столице окончательно: снегопад покрыл город мощным для начала ноября слоем снега.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, текущий понедельник занял второе место в списке самых снежных дней 4 ноября в нашем веке.

Снежный покров сегодня составил 6 см. Больше снега было в Москве только в 2016 году: тогда 4 ноября высота снежного покрова достигла 7 см.

Впрочем, синоптики обещают, что к концу недели снега в Москве, как и в центральных областях России в целом, не останется. Поэтому предлагаем насладиться фото заснеженной Москвы от "Вестника Кавказа".