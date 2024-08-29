Вестник Кавказа

Снег в Аджарии стала убирать спецтехника

Снег в Аджарии стала убирать спецтехника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В высокогорных селах Аджарии в Грузии прошел сильный снегопад, заблокировавший движение транспорта на дорогах. К уборке снега присоединилась специальная техника, чтобы скорее справиться с происшествием.

Специальная техника стала помогать убирать снег в высокогорных селах Аджарии в Грузии, рассказали в Департаменте автомобильных дорог.

Работы по очистке дорог от снега проходят в населенных пунктах Хуло и Шуахеви. Высота сугробов, по данным департамента, составляет 30-40 см.

В скором времени движение на дорогах всех сел и поселений будет полностью восстановлено, пообещали в ведомстве.

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