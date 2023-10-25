Корульди: как увидеть самые красивые озера Сванетии?

Путешествие к озерам Корульди - один из лучших вариантов однодневных походов в Сванетии. Те, кто преодолеет этот путь, будут вознаграждены захватывающими видами озер, расположенных между заснеженными вершинами Большого Кавказа. Расскажем, как добраться к озерам Корульди, когда их лучше посещать и сколько займет поход.

Спрятанная в самом сердце гор Большого Кавказа Сванетия славится невероятными пейзажами: зеленые долины, заснеженные вершины и ледниковые озера. Из Местии и Ушгули начинается множество троп к природным достопримечательностям региона, и любители походов обычно тратят около недели, чтобы все их изучить. Такие походы, как правило, занимают целый день, и некоторые из них могут быть довольно сложными из-за крутых подъемов. Но если есть машина с высоким клиренсом, время в пути можно значительно сократить. Если арендовать внедорожник нет возможности, в горы можно отправиться с одной из туристических фирм или на джип-такси.

© Фото: соцсети

Когда посещать озера Корульди?

Лучшее время для посещения озер Корульди - с мая по октябрь, но нужно смотреть по погоде. В некоторые годы для похода скорее подходит промежуток с июня по сентябрь. Выбирать нужно ясные дни без дождей, а в поход отправляться стоит очень рано утром, поскольку местность открытая и от солнца прятаться негде. Самый сложный участок пути выпадает на первые 2 часа, его стоит преодолеть утром, поскольку летом уже с 11 утра становится жарко.

© Фото: соцсети

Сколько времени займет поход к озерам Корульди?

Поход от Местии до озер Корульди составляет около 7 км в одну сторону, в общей сложности получится 14 км. Путь начинается на высоте около 1400 метров над уровнем моря, а подняться к озерам предстоит на высоту более 2740 метров. То есть набор высоты составит более 1330 метров. Это означает, что идти наверх придется около 4,5 часов, а спускаться 3-3,5 часа, не считая остановок на отдых. Заложить время стоит и на отдых у озер. Таким образом, на поход стоит выделить 9-10 часов.

© Фото: соцсети

Если времени мало, можно найти в Местии водителя на внедорожнике, который отвезет до смотровой площадки "Крест", это уменьшит время похода минимум на 2 часа. Хотя к этим озерам в основном отправляются ради прекрасных видов по пути, ходить в походы любят не все, поэтому в Местии достаточно местных жителей, занимающихся перевозкой туристов. Можно заказать как поездку с гидом, который все расскажет, а можно просто такси с ожиданием водителя у озер. Поездка полностью на машине туда-обратно с временем наверху займет часа 4. Кроме того, можно доехать на такси наверх, а спускаться уже самостоятельно. Дорога к озерам грунтовая, встречаются ямы, к чему надо быть готовым.

© Фото: соцсети

Как добраться до озер Корульди?

Местия - начало тропы к озерам

Время в пути: полчаса

Уровень сложности: легкий

Поскольку пеший поход занимает весь световой день, стоит выходить как можно раньше (до 8 утра). Если ехать на такси или с экскурсией, встать можно попозже. Из центра города нужно дойти до отеля Old House и дальше подниматься по мощеной дороге через гестхаус Teo. Понадобится около 30 минут, чтобы добраться до начала тропы, расположенного у подножия горы.

Начало тропы - смотровая "Крест"

Время в пути: 2 часа

Уровень сложности: сложный

У начала тропы есть знак со стрелкой, указывающей направо в сторону озер Корульди. Следовать нужно по направлению указателя по тропе через участки леса. Есть более короткий путь, который идет налево и прямо вверх к перевалу, но тропа еще более крутая, поэтому выбирать ее не стоит. После 20 минут дороги через лес встречается место, откуда можно увидеть вид на Местиа сверху. Дальше еще около часа тропа идет среди деревьев, а потом открывается вид на долину. Тропа в каком-то месте сходится с грунтовой дорогой, по которой возят таксисты. Но потом от нее снова отходит небольшая пешеходная тропа вверх по холму. Идти по ней к смотровой площадке "Крест" нужно еще полчаса.

Смотровая - кафе

Время в пути: 10 минут

Уровень сложности: легкий

В этом месте самая сложная часть похода остается позади. На перевале есть смотровая площадка с крышей, где можно отдохнуть. Через 10 минут отсюда есть кафе. В целом по пути наверх есть два кафе: одно находится за смотровой площадкой, а другое - примерно в часе ходьбы спустя. Первое кафе открыто чаще, но там есть в основном напитки (чай, лимонад по 5 лари - 190 рублей), бывает перекус типа пирога или лепешек. Второе кафе в выходные закрывается рано, но вариаций еды там больше.

Кафе - озера Корульди

Время в пути: 2 часа

Уровень сложности: средний

От кафе к озерам ведет тропа, эта часть похода составляет около 6 км в одну сторону, не подъем более плавный и не такой утомительный. Однако тропа идет по открытой местности, поэтому если пошел дождь или солнце слишком сильное, идти будет тяжелее. У озера стоит провести 1-2 часа, любуясь озерной гладью и снежными вершинами, так как предстоит еще спуск. Если погода хорошая, то откроется даже вершина горы Ушба высотой 4690 метров.

© Фото: соцсети

Озера Корульди - Местия

Время в пути: 3 часа

Уровень сложности: легкий

Чтобы дойти до кафе у перевала потребуется около часа, а оттуда еще 2 часа до Местии. Хотя спускаться намного проще, чем подниматься, нужно помнить о том, что могут пострадать колени (на них приходится вся нагрузка), и делать это медленно и аккуратно, особенно на последнем участке.