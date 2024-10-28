Обесточенным из-за ветра поселениям вернули свет в Кабардино-Балкарии

В КБР завершились работы по восстановлению подачи света обесточенных населенных пунктов. Ранее там пропал свет из-за сильного ветра.

В Кабардино-Балкарии восстановлено электроснабжение сельских поселений, прерванное около пяти часов назад в результате сильного ветра. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий света не было у 1,3 тыс абонентов.

"К 17:20 работы по восстановлению электроснабжения в четырех населенных пунктах Зольского района полностью завершены"

– пресс-служба ведомства

Напомним, сегодня примерно в 14:00 пропал свет в четырех поселениях - Залукокоаже, Малка, Прогресс и Этоко. В устранении последствий аварии на электросетях участвовали специалисты "Россети- Северный Кавказ".