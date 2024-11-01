Вестник Кавказа

Дорога к Рице в Абхазии заледенела

Дорога к Рице в Абхазии заледенела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лед сковал дорогу к Рицинскому нацпарку в Абхазии. По ней можно с опаской передвигаться только на машинах с зимней резиной.

Дорога к высокогорному селу Ауадхара и Рицинскому национальному парку в Абхазии заледенела, рассказали в пресс-службе природной территории.

Сотрудники нацпарка просят водителей быть осторожнее на дорогах и в целях безопасности передвигаться на автомобиле только с зимними шинами.

Ауадхара – самое высокогорное село в Абхазии. Оно находится в Гудаутском районе в 18 км от озера Рица и славится своими минеральными источниками и сероводородными водопадами.

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