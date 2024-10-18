Вестник Кавказа

Снег выпал на озере Рица

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Озеро Рица и соседнее высокогорное село Ауадхаре в Абхазии сегодня заполонил снег. Из-за этого столбик термометра опустился до +9 градусов днем.

На Рице и Ауадхаре выпал снег в ночь на 5 октября, как и обещали синоптики.

Из-за снега температура воздуха днем упала до +9 градусов в прибрежных районах страны, передали в издании Sputnik Абхазия.

Напомним, что на территории Рицинского национального парка уже падал снег 19 октября, однако быстро растаял. Тогда его заметили на вершинах Пыв и Студенческая поляна.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1055 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии назвали на форуме Visit Apsny

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии назвали на форуме Visit Apsny

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Павильон «Абхазия» восстановят на ВДНХ

Павильон «Абхазия» восстановят на ВДНХ

Гастротуризм будут развивать в Абхазии

Гастротуризм будут развивать в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы