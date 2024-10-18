Снег выпал на озере Рица

Озеро Рица и соседнее высокогорное село Ауадхаре в Абхазии сегодня заполонил снег. Из-за этого столбик термометра опустился до +9 градусов днем.

На Рице и Ауадхаре выпал снег в ночь на 5 октября, как и обещали синоптики.

Из-за снега температура воздуха днем упала до +9 градусов в прибрежных районах страны, передали в издании Sputnik Абхазия.

Напомним, что на территории Рицинского национального парка уже падал снег 19 октября, однако быстро растаял. Тогда его заметили на вершинах Пыв и Студенческая поляна.