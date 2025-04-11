Выборы мэра Ставрополя состоятся 17 июня

В Ставрополе объявлен конкурс на отбор кандидатов в мэры города. Выборы назначены на 17 июня. Прием документов продлится до конца мая.

Конкурс на отбор кандидатов на пост мэра Ставрополя стартует 25 апреля, говорится в сообщении на официальном портале Ставропольской городской думы.

Выборы главы краевой столицы состоятся 17 июня. Решение будет принято спецкомиссией из шести депутатов. В настоящее время утверждены три парламентария, остальных выберет губернатор.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать граждане старше 21 года без ограничений пассивного избирательного право. Прием документов продлится до конца мая текущего года.

Стоит добавить, что действующий градоначальник Иван Ульянченко, который руководит Ставрополем с 2020 года года, покинет свою должность этим летом.