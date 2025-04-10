Сколько соглашений планирует заключить Ставрополье на КИФ-2025?

В Минэкономразвития Ставропольского края рассказали о планах на Кавказский инвестиционный форум в 2025 году. Регион хочет заключить около десяти соглашений.

Ставропольский край планируется заключить около десяти инвестиционных соглашений на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в 2025 году, рассказал глава регионального Минэкономразвития Антон Доронин.

"Нами подготовлено порядка десяти соглашений. Соглашение – это процесс, который осуществляется и до, и после. Сейчас идут переговоры, мы будем делать все для того, чтобы это выразилось в реальных заводах, в реальных производствах"

- Антон Доронин

Потенциал края будет представлен на тематическом стенде. Со слов министра, на нем будут продемонстрированы текущие перспективные проекты и предложения для потенциальных инвесторов. Регион хочет привлечь не только иностранные вложения, но и из других субъектов России.

КИФ-2025 состоится в Минеральных Водах в Ставропольском крае 25-27 мая. Основная тема мероприятия – "Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее". В 2024 году форум принимала столица Чечни, Грозный. В ходе его были реализованы десятки мероприятий, лекций и мастер-классов.