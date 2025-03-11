Зачем ехать в Ставрополь весной: куда сходить, что посмотреть?

Ставрополь стоит на холме, возвышающемся над равнинами, между Черным и Каспийским морями, за что его называют «вратами Кавказа». Раньше здесь проходил главный почтовый тракт, связывающий Кавказ с Россией, а сейчас в городе с почти 250-летней историей есть множество туристический локаций.

Сирень в Ставрополе

В апреле-мае в Ставрополе расцветает волшебный сорт сирени «Красавица Москвы», выведенный в 1947 году селекционером Колесниковым. У этого кустарника раскидистая крона, достигающая 4-х метров в высоту, а также обильное цветение, и удивительный аромат. «Красавица Москвы» украшает московский Кремль, сквер у Конгресса США в Вашингтоне, а также Букингемский дворец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Александровская площадь

У Ставрополя, название которого переводится с греческого как город креста, есть свой символ - памятник «Ангел Хранитель Града Креста» высотой в 25 метров. По вечерам на площади зажигаются многочисленные звезды инсталляции. Здесь можно послушать уличных музыкантов, посидеть верандах многочисленных кофе.

Владимирская площадь

Здесь установлен самый большой светомузыкальный фонтан на Юге России, водная струя которого поднимается на высоту 30 метров при диаметре чаши в 38 метров. Украшают фонтан 8 статуй, представляющих федеральные округа России. Представление, состоящее из водного шоу и сопровождаемое музыкой, а также лазерными спецэффектами проводятся по выходным с 20:00 до 22:00. Также на площади можно полюбоваться памятником князю Владимиру и посетить музейно-выставочный комплекс «Россия — Моя история».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ботанический сад

В Ботаническом саду имени Василия Скрипчинского можно увидеть редкий экземпляр — дерево японских императоров «Мурайя иноземная», источающее нежно-дурманящий аромат. По легенде, этот аромат служил причиной рождения у императоров Японии особо умных детей, поэтому «Мурайю иноземную» использовали в качестве декора в императорских спальнях.

Еще одним редким экспонатом ставропольского Ботанического сада можно назвать растение «Смоковница Закхея». Речь идет о сборщике налогов, удостоившимся особого внимания от Иисуса Христа. Именно на это дерево малорослый Закхей взобрался для того, чтобы увидеть идущего в Иерихон Иисуса Христа.

Храм Серафима Саровского

Члинский лес, в котором расположен храм, считают таинственным и полным загадок. Лес преимущественно состоит из широколиственных деревьев, боярышника, кизила и дикого винограда. Людей влечет сюда минеральный источник, воды которого после омовения, помогают страждущим приобрести телесный и душевный покой. Имя святого Серафима Саровского источник получил по легенде, связанной с годами Великой Отечественной войны, когда солдатам привиделся старец с посохом в одной руке и хлебом — в другой. По описанию старец напомнил солдатам икону преподобного Серафима Саровского.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Картинная галерея художника Павла Гречишкина

Строительство здания, в котором расположена галерея, началось в 1913 году. Им руководил архитектор Григорий Павлович Кусков. Изначально проект был рассчитан на постройку мечети-медресе для студентов местной семинарии. Однако в планы вмешалась Первая мировая война. В итоге как мечеть здание не использовалось. До 1986 года там располагался краевой архив. А с 1987 года — музей советского и российского художника-пейзажиста Павла Гречишкина, который умел видеть то, чего другие не замечали. Кумиром художника на протяжении всей его творческой жизни был Исаак Левитан. И это отразилось в его собственном взгляде на пейзажную лирику.

Тифлисские ворота

Визитная карточка, без которой сегодня сложно представить современный Ставрополь — Триумфальная арка, установленная в 1841 году, к 30-летию победы над французами в Отечественной войне 1812 года. Построена была на средства купца Гавриила Тамамшева, мецената и благотворителя, владельца мукомольной мельницы в Екатеринодаре (Краснодар). Разрушенные в 1930-х Тифлисские ворота были восстановлены в 1998 году, благодаря пожертвованиям местных жителей, последовавших примеру своего земляка Гавриилы Тамамшева.