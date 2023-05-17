Опубликовано: 19:11, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ООН высоко оценили продление "зерновой сделки". Там заявили, что в последующем будет достигнута договоренность по улучшению и расширению данной инициативы.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал продление "зерновой сделки".

Он высоко оценил данное решение, назвав новость о продлении инициативы хорошей для всего мира. При этом генсек отметил, что все равно есть ряд вопросов, которые на сегодняшний день решены.

Представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их (вопросы) обсуждать"

- Антониу Гутерриш

Также он выразил надежду, что в дальнейшем удастся достигнуть успеха по улучшению и расширению данной сделки.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении "зерновой сделки". Чуть позже эту новость подтвердили в МИД России.