Эрдоган: зерновая сделка продлена

Опубликовано: 17:16, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продуктовая сделка, заканчивавшаяся 18 мая, все же продлена. Такое заявление сделал сегодня президент Турции.

Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой истекал завтра, все же продлевается, заявил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил остальных участников соглашения - лидеров России, Украины и ООН.

Глава турецкого государства уточнил, что сделку удалось продлить на 60 дней.

По словам президента, это стало возможным благодаря конструктивной позиции, которой придерживались российская и украинская стороны.

"Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это"

- Реджеп Тайип Эрдоган