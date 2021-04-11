С Днем космонавтики 2025: когда, открытки и поздравления с 12 апреля

День космонавтики широко отмечают в России и во всем мире. Расскажем, какого числа он в 2025 году и сколько лет празднику, а также представим открытки и поздравления с Днем космонавтики 2025.

Уже совсем скоро наступит один из самых любимых в России и во всем мире праздников – День космонавтики, который отмечается 12 апреля в память о событиях 1961 года, когда человек впервые сумел окончательно скинуть оковы гравитации и попасть в космос.

Открытки с Днем космонавтики

День космонавтики – радостный, триумфальный день, когда человек впервые сумел оторваться от Земли и отправиться в космос. Полет Юрия Гагарина стал символом силы духа, высоких помыслов, стремления постоянно развиваться и не останавливаться на достигнутом, упорства, целеустремленности и смелости. Он показал, что для человека нет ничего невозможного.

А то, что первый космонавт отправился на орбиту именно из СССР, дает еще один повод для гордости за нашу страну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы поделиться своей радостью и высокими чувствами, можно отправить родным и близким открытку с Днем космонавтики. Позитивная картинка поднимет настроение и напомнит, что не все ограничивается нашей Землей – есть еще и высокое небо.

Когда день космонавтики 2025?

Какого числа отмечают День космонавтики? У этого праздника постоянная дата: каждый год он приходится на 12 апреля.

Именно в этот день в 1961 году впервые в истории на орбиту Земли был выведен пилотируемый космический корабль-спутник – "Восток", на борту которого был Юрий Гагарин. Он облетел земной шар, а затем начал снижение и успешно сел в Саратовской области.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько лет дню космонавтики?

Создать праздник День космонавтики в СССР и обратиться в ООН для его учреждения на международном уровне предложил летчик-космонавт Герман Титов.

Решение отмечать 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики было принято в ноябре 1968 года на Генконференции Международной авиационной федерации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В РФ День космонавтики вводится как памятная дата в Федеральном законе от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".

А 7 апреля 2011 года, по инициативе Москвы, Генассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос – к полувековому юбилею этого торжественного события.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с днем космонавтики

Теплые слова, обращенные к родственникам, друзьям, приятелям и коллегам в День космонавтики, обязательно порадуют и поднимут настроение.

Поздравляю с Днем космонавтики! Желаю никогда не забывать, что над всеми нами – одно высокое голубое небо, а за ним – бескрайний космос. И чтобы ни случилось, какие бы беды и проблемы ни одолевали, пусть мысль о бриллиантовых звездах в черно-бархатном небе дарит тебе надежду на лучшее!

С Днем космонавтики! Желаю, чтобы в этот радостный день, когда сбылась давняя мечта всего человечества, стали реальностью и твои мечты! Успехов тебе во всех начинаниях, удачи во всех делах, а главное – никогда не теряй надежды!

Сегодня – День космонавтики! Желаю счастья, огромного, как космос, радости, бескрайней, как Вселенная, улыбки, лучезарной, как улыбка Юрия Гагарина, и любви, теплой, как наше Солнце!

Выходной ли день космонавтики?

Хотя День космонавтики – государственный праздник, выходного 12 апреля в России нет, это обычный рабочий день.

Впрочем, в 2021 году глава межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов попросил Минтруд сделать День космонавтики нерабочим днем, причем так, что общее количество выходных в году не изменится – для этого предлагалось "забрать" один день из новогодних праздников.

Аналогичные инициативы продвигались и во форме петиций в интернете. Однако до сих пор ни одна из них не воплотилась в реальность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"